बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. बिग बॉस 13 इन दिनों खूब सुर्खियों में बना हुआ है. शो की लोकप्रियता को देखते हुए शो-मेकर ने इसकी अवधि 5 हफ्तों के लिए बढ़ा दी है. इस बार सबसे ज्यादा पॉपलुर असीम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला की जोड़ी पॉपुलर हुई. लेकिन पिछले कई हफ्ते से दोनों के बीच दरार आ गई और दोनों के बीच काफी लड़ाई शो में देखने को मिली. इस बीच ट्विटर पर असीम रियाज के सपोर्ट में उनके फैंस खड़े हो गए हैं. बीते एपिसोड में हुई लड़ाई में सिद्धार्थ शुक्ला ने असीम को धक्का दिया जिसके बाद असीम के फैंस सिद्धार्थ को घर से निकालने की मांग कर रहे हैं.

ट्विटर पर हैशटैग#WeStandWithAsim ट्रेंड कर रहा है. इस ट्विटर पर असीम रियाज के ढेरों फैन ने उनके समर्थन में कई ट्वीट्स किए और सिद्धार्थ को घर से बेघर करने की मांग की. इतना ही नहीं बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रही देवोलीना भट्टाचार्य ने भी ट्वीट किया और लिखा कि घर में बल का नहीं अकल का प्रयोग करें. उन्होंने भी असीम का सपोर्ट किया. इस समय ट्विटर पर ढेरों फोटो वीडियो खूब असीम की छाई हुई है.

बता दें असीम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला की कल रात जमकर लड़ाई हुई. दरअसल पिछले हफ्ते सिद्धार्थ शुक्ला घर के कैप्टन थे और इस हफ्ते घर का राशन नहीं आया. जिसका जिम्मेदार असीम ने सिद्धार्थ को ठहराया. इस वजह से दोनों में गहमागहमी बढ़ गई. दरअसल विशाल और रश्मि ने सिद्धार्थ की टीम के लिए आया हुआ लग्जरी बजट का इस्तेमाल किया जिसे लेकर बिग बॉस ने घर वालों से कहा कि या तो पूरा खाने पीने का सामान वापस करें नहीं तो सभी घरवालों को इस हफ्ते राशन की समस्या से जूझना पड़ेगा.

I dont support physical violence at all.

Bal ka Nahi Akal ka Prayog karo.🙌🏻#BB13 #Colors #captaincytask — Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) December 4, 2019

इस पर असीम ने कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला घर के कप्तान हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि वह राशन की जिम्मेदारी भी लेते. दोनों लोगों की वजह से पूरे घर को राशन की वजह से सफर करना पड़ा. यही मुद्दा एक बार फिर सिद्धार्थ शुक्ला और असीम के बीच जमकर लड़ाई हुई.

That Bhukla keep hurting people , has been character assassinating #RashamiDesai now we can’t tolerate it any more #evictsiddharthshukla — #antibhukla 💞 (@yeyawoh) December 4, 2019

Exact DESCRIPTION! Bhalu kahi ka ! I had say even bhalus are better

All animals are better than him#WeStandByAsimRiaz He is a MONSTER Wonder how do these ppl idolize him 😂 https://t.co/Ka016j72ZG — Sid.🍷 (@Wright_WITS) December 5, 2019

Guys type IBF on Google and FILE A COMPLAINT against #BB13

REASON- Inspires violence & hatred among people, very biased towards one person, has no rules, mental torture to the viewers, consider TRP above humanity & justice.#EvictSiddharthShukla #WeStandWithAsim pic.twitter.com/g116qWYI4n — Shrishti Shrivastav (@Shrish_tii) December 4, 2019

Wtf is wrong with #SiddharthShukla ? He was fighting with #AsimRiaz then how did #RashamiDesai wearing shorts come in between this? Please tell me what is this obssession? Har baat main Rashami kahan se aati hai Shukla ke?#EvictSiddharthShukla#BiggBoss13#BB13 — . (@ivibhatweedy) December 4, 2019

Wow reasons given for violence. I really don't understand how people are so blind. This is why i hate Sidd. Because of his fans. #NationWithAsim #WeStandByAsimRiaz #EvictSiddharthShukla https://t.co/igkiRehXo4 — Aicha (@aicha1794) December 4, 2019

#EvictSiddharthShukla i am amazed to see this kind of partiality @ColorsTV @BeingSalmanKhan this much favorism for this psychic man?? We aren't feminist bt everytime HE HAS NO RYT TO TORTURE #RashmiansStrongerTogether as a viewer we even get tortured to see.. — A Strugler 👱🏻‍♀ (@lyfgoesonn4) December 4, 2019

Rishi Kapoor Returns with Sharmaji Namkeen Movie: कई महीने कैंसर से जूझने के बाद ऋषि कपूर शर्मा जी नमकीन फिल्म से कर रहे कमबैक

Sunny Leone Hello Ji Song Making Video: रागिनी एमएमएस रिर्टन सीजन 2 का गाना हेलो जी की ऐसे हुई थी शूटिंग,सनी लियोनी ने शेयर की मेकिंग वीडियो

और पढ़ें