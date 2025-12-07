Bigg Boss 19 Grand Finale LIVE Updates: बिग बॉस 19 के विजेता बने गौरव खन्ना, सलमान खान के हाथों से मिली ट्रॉफी; फरहाना भट्ट रहीं दूसरे नंबर पर

Bigg Boss 19 Grand Finale LIVE Updates: लगभग 4 महीने के ड्रामा, लड़ाई-झगड़े और हंसी-मजाक के बाद, बिग बॉस 19 आज ग्रैंड फिनाले एपिसोड के साथ खत्म हो रहा है. शो, जिसे एक बार फिर सलमान खान ने होस्ट किया, इसके अलावा इसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी, फराह खान और रोहित शेट्टी भी कुछ वीकेंड का वार एपिसोड में दिखे, और BB 19 कंटेस्टेंट्स को रियलिटी चेक दिए.
अब जब फिनाले का दिन आ गया है, तो कलर्स टीवी चैनल के लिए टेलीकास्ट टाइमिंग बदल गई है. बिग बॉस 19 फिनाले का टाइम जानने के लिए आगे पढ़ें.
बिग बॉस टीवी पर JioHotstar पर OTT ब्रॉडकास्ट के डेढ़ घंटे बाद आता है. पूरे सीजन में, हमने शो को कलर्स टीवी चैनल पर रात 10:30 बजे टेलीकास्ट होते देखा, जबकि JioHotstar पर यह रात 9 बजे आता था. हालांकि, फिनाले के दिन ऐसा नहीं होगा. मेकर्स ने फिनाले की टाइमिंग बदल दी है. ग्रैंड फिनाले आज, रविवार, 7 दिसंबर को रात 9 बजे दोनों प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा.
इसका मतलब है कि OTT टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं होगा. टीवी पर सिर्फ़ फ़िनाले एपिसोड को रात 10:30 बजे से बढ़ाकर रात 9 बजे कर दिया गया है, जो कलर्स टीवी चैनल पर डेढ़ घंटा पहले होगा.
कंटेस्टेंट नंबर 1 हैं अशनूर कौर (टीवी एक्टर)
कंटेस्टेंट नंबर 2 हैं ज़ीशान क़ादरी (टीवी एक्टर और स्क्रीनराइटर)
कंटेस्टेंट नंबर 3 हैं तान्या मित्तल (स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर)
कंटेस्टेंट नंबर 4 हैं आवेज़ दरबार (सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर)
कंटेस्टेंट नंबर 5 हैं नगमा मिराजकर (सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर)
कंटेस्टेंट नंबर 6 हैं नेहल चुडासमा (मिस दिवा यूनिवर्स 2018 विनर)
कंटेस्टेंट नंबर 7 हैं बसीर अली (स्प्लिट्सविला 10 विनर)
कंटेस्टेंट नंबर 8 हैं अभिषेक बजाज (टीवी और फ़िल्म एक्टर)
कंटेस्टेंट नंबर 9 हैं गौरव खन्ना (टीवी एक्टर)
कंटेस्टेंट नंबर 10 हैं नतालिया जानोसज़ेक (फ़िल्म एक्टर)
कंटेस्टेंट नंबर 11: प्रणित मोरे (स्टैंड-अप कॉमेडियन)
कंटेस्टेंट नंबर 12: फरहाना भट्ट (फिल्म एक्ट्रेस)
कंटेस्टेंट नंबर 13: नीलम गिरी (भोजपुरी एक्ट्रेस)
कंटेस्टेंट नंबर 14: कुणिका सदानंद (टीवी एक्ट्रेस)
कंटेस्टेंट नंबर 15: मृदुल तिवारी (YouTuber)
कंटेस्टेंट नंबर 16: अमाल मलिक (सिंगर-कंपोज़र)
कंटेस्टेंट नंबर 17: वाइल्ड कार्ड – शहबाज़ बदेशा (सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर)
कंटेस्टेंट नंबर 18: वाइल्ड कार्ड – मालती चाहर (डायरेक्टर-राइटर)
गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के पहले फाइनलिस्ट थे. उनके अलावा, टॉप 5 में अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल और प्रणित मोरे शामिल हैं.
Bigg Boss 19 Grand Finale LIVE Updates: बिग बॉस 19 के विजेता बने गौरव खन्ना, सलमान खान के हाथों से मिली ट्रॉफी.
Bigg Boss 19 Grand Finale LIVE Updates: फिनाले वीक में पहुंचने और ट्रॉफी के इतने करीब आने के बावजूद, प्रणीत जीतने में नाकाम रहे और घर से बाहर हो गए.
Bigg Boss 19 Grand Finale LIVE Updates: बिग बॉस 19 फिनाले का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें होस्ट सलमान खान अपने हिट गाने "मेरा ही जलवा" पर परफॉर्म करते दिख रहे हैं, जबकि घर से बाहर निकले सदस्य उनके डांस से उत्साहित दिख रहे हैं.
Bigg Boss 19 Grand Finale LIVE Updates: बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के बारे में लेटेस्ट अपडेट सोशल मीडिया पर सामने आया है. फिल्म विंडो के X पेज पर शेयर किए गए एक पोस्ट के मुताबिक, तान्या मित्तल बिग बॉस 19 से बाहर होने वाले टॉप पांच कंटेस्टेंट्स में से पहली हैं. इस ट्वीट के मुताबिक, टॉप चार में अब गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक और प्रणीत मोरे हैं.
🚨BIG BREAKING from the set of #BiggBoss19 #TanyaMittal has been evicted at number 5 😱— Film Window (@vabby_143) December 7, 2025
This is so shocking — she truly deserved to be in the top 2 💔😭#BB19
Bigg Boss 19 Grand Finale LIVE Updates: बिग बॉस 19 के टॉप पांच कंटेस्टेंट तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट और प्रणीत मोरे के ग्रैंड फिनाले का प्रोमो आ गया है. गौरव खन्ना का आउटफिट देखने के बाद फैंस ने कहा, "उनके आउटफिट को देखकर लगता है कि हम गौरव को जिता देंगे. लेकिन अगर मुझे फरहाना नहीं चाहिए, तो तान्या को जिता दो."