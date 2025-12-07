Bigg Boss 19 Grand Finale LIVE Updates: बिग बॉस 19 के विजेता बने गौरव खन्ना, सलमान खान के हाथों से मिली ट्रॉफी; फरहाना भट्ट रहीं दूसरे नंबर पर

Bigg Boss 19 Grand Finale LIVE Updates: लगभग 4 महीने के ड्रामा, लड़ाई-झगड़े और हंसी-मजाक के बाद, बिग बॉस 19 आज ग्रैंड फिनाले एपिसोड के साथ खत्म हो रहा है. शो, जिसे एक बार फिर सलमान खान ने होस्ट किया, इसके अलावा इसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी, फराह खान और रोहित शेट्टी भी कुछ वीकेंड का वार एपिसोड में दिखे, और BB 19 कंटेस्टेंट्स को रियलिटी चेक दिए.

Bigg Boss 19 Grand Finale

अब जब फिनाले का दिन आ गया है, तो कलर्स टीवी चैनल के लिए टेलीकास्ट टाइमिंग बदल गई है. बिग बॉस 19 फिनाले का टाइम जानने के लिए आगे पढ़ें.

बिग बॉस 19 फिनाले के लिए टीवी टेलीकास्ट टाइम बदला गया

बिग बॉस टीवी पर JioHotstar पर OTT ब्रॉडकास्ट के डेढ़ घंटे बाद आता है. पूरे सीजन में, हमने शो को कलर्स टीवी चैनल पर रात 10:30 बजे टेलीकास्ट होते देखा, जबकि JioHotstar पर यह रात 9 बजे आता था. हालांकि, फिनाले के दिन ऐसा नहीं होगा. मेकर्स ने फिनाले की टाइमिंग बदल दी है. ग्रैंड फिनाले आज, रविवार, 7 दिसंबर को रात 9 बजे दोनों प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा.

इसका मतलब है कि OTT टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं होगा. टीवी पर सिर्फ़ फ़िनाले एपिसोड को रात 10:30 बजे से बढ़ाकर रात 9 बजे कर दिया गया है, जो कलर्स टीवी चैनल पर डेढ़ घंटा पहले होगा.

बिग बॉस 19 की पूरी कंटेस्टेंट लिस्ट पर एक नज़र

कंटेस्टेंट नंबर 1 हैं अशनूर कौर (टीवी एक्टर)

कंटेस्टेंट नंबर 2 हैं ज़ीशान क़ादरी (टीवी एक्टर और स्क्रीनराइटर)

कंटेस्टेंट नंबर 3 हैं तान्या मित्तल (स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर)

कंटेस्टेंट नंबर 4 हैं आवेज़ दरबार (सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर)

कंटेस्टेंट नंबर 5 हैं नगमा मिराजकर (सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर)

कंटेस्टेंट नंबर 6 हैं नेहल चुडासमा (मिस दिवा यूनिवर्स 2018 विनर)

कंटेस्टेंट नंबर 7 हैं बसीर अली (स्प्लिट्सविला 10 विनर)

कंटेस्टेंट नंबर 8 हैं अभिषेक बजाज (टीवी और फ़िल्म एक्टर)

कंटेस्टेंट नंबर 9 हैं गौरव खन्ना (टीवी एक्टर)

कंटेस्टेंट नंबर 10 हैं नतालिया जानोसज़ेक (फ़िल्म एक्टर)

कंटेस्टेंट नंबर 11: प्रणित मोरे (स्टैंड-अप कॉमेडियन)

कंटेस्टेंट नंबर 12: फरहाना भट्ट (फिल्म एक्ट्रेस)

कंटेस्टेंट नंबर 13: नीलम गिरी (भोजपुरी एक्ट्रेस)

कंटेस्टेंट नंबर 14: कुणिका सदानंद (टीवी एक्ट्रेस)

कंटेस्टेंट नंबर 15: मृदुल तिवारी (YouTuber)

कंटेस्टेंट नंबर 16: अमाल मलिक (सिंगर-कंपोज़र)

कंटेस्टेंट नंबर 17: वाइल्ड कार्ड – शहबाज़ बदेशा (सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर)

कंटेस्टेंट नंबर 18: वाइल्ड कार्ड – मालती चाहर (डायरेक्टर-राइटर)

बिग बॉस 19 टॉप 5

गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के पहले फाइनलिस्ट थे. उनके अलावा, टॉप 5 में अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल और प्रणित मोरे शामिल हैं.