Bigg Boss 19 Premiere Live Updates: नए अंदाज में दिखे भाईजान! खत्म हुआ इंतजार; शुरू हुआ Salman Khan का शो ‘Bigboss 19’

Bigg Boss 19 Premiere Live Updates: लंबे समय से लोग इंडिया के सबसे मशहूर शो और सबसे ज्यादा TRP बटोरने वाले शो का इंतजार कर रहे थे। वहीँ अब कुछ ही पलों में इंतजार खत्म हो चुका है। जी हां हम बात कर रहे हैं बिगबॉस 19 की। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सलमान खान के टीवी रिएलिटी शो ‘बिग बॉस’ के 19वें सीजन का इंतजार खत्म हुआ। आपको बता दें, रात से ये शो शुरू हो गया है। वहीं अगर आपको इससे जुड़े तमाम अपडेट चाहिए तो आपको inkhabar से जुड़े रहना होगा।

bigboss 19