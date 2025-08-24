Bigg Boss 19 Premiere Live Updates: नए अंदाज में दिखे भाईजान! खत्म हुआ इंतजार; शुरू हुआ Salman Khan का शो ‘Bigboss 19’

Bigg Boss 19 Premiere Live Updates: लंबे समय से लोग इंडिया के सबसे मशहूर शो और सबसे ज्यादा TRP बटोरने वाले शो का इंतजार कर रहे थे। वहीँ अब कुछ ही पलों में इंतजार खत्म हो चुका है। जी हां हम बात कर रहे हैं बिगबॉस 19 की। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सलमान खान के टीवी रिएलिटी शो ‘बिग बॉस’ के 19वें सीजन का इंतजार खत्म हुआ। आपको बता दें, रात से ये शो शुरू हो गया है। वहीं अगर आपको इससे जुड़े तमाम अपडेट चाहिए तो आपको inkhabar से जुड़े रहना होगा।
Bigg Boss 19 Premiere Live Updates: अशनूर कौर, जीशान कादरी, तान्या मित्तल, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर, नेहल चुडासमा, बशीर अली, अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, नतालिया जानोसजेक, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे, नीलम गिरी, कुनिदा सदानंद, मृदुल तिवारी और अमाल मलिक
Bigg Boss 19 Premiere Live Updates: सलमान खान के घर का हिस्सा बने अमाल मलिक ने बताचीत के दौरान बताया कि- वह रात को सोत समय खर्राटे लेता है। उनकी इस आदत से घरवालों को दिक्कत हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि- जब बाथरूम साफ करेंगे तो कैमरे देखेंगे, जिसे सोचकर उन्हें काफी डर लग रहा है। इस पर सलमान ने भी उनकी टांग खींची।
Bigg Boss 19 Premiere Live Updates: सिंगर-कंपोजर अमाल मलिक ने 16वें कंटेस्टेंट बन गए हैं। उन्होंने घर के आखिरी सदस्य बन शो में एंट्री ले ली है। उन्होंने अपनी आवाज से सभी का दिल एक बार फिर जीत लिया है। बता दें कि अमाल डब्बू मलिक के बेटे और अनु मलिक के भतीजे हैं।
Bigg Boss 19 Premiere Live Updates: मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा में से सबसे ज्यादा वोट मृदुल तिवारी को मिले और वो इस शो का हिस्सा बन गए हैं। उनके फैंस की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई है। इस शो में वह अपने अंदाज से लोगों का दिल जीतते हुए नजर आएंगे।
Bigg Boss 19 Premiere Live Updates: मेकर्स ने मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा का नाम पर पहले ही मुहर लगा दी थी। लेकिन इन दोनों में से घर के अंदर कोई एक ही जाने वाला है। दोनों के फैंस ने भर-भर कर वोट किए है।