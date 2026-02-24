Dinesh Lal Yadav Real Wife: कौन है दिनेश लाल यादव की रियल वाइफ, क्या है उनका नाम, हाल ही में क्या खुलासा कर गए निरहुआ

Dinesh Lal Yadav Real Wife | Nirahua Real Wife: सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने हाल ही में अपने निजी जीवन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया, जिसने सोशल मीडिया और फैंस के बीच बहस छेड़ दी. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी से कभी प्यार नहीं किया, बावजूद इसके कि वे कई सालों से शादीशुदा हैं. निरहुआ ने बताया कि उनकी शादी उनके माता-पिता द्वारा जबरदस्ती कर दी गई थी.

निरहुआ ने अपनी शादी के बारे में क्या कहा?

एक इंटरव्यू में निरहुआ ने बताया कि उन्हें कभी अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ. उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये बात अपनी पत्नी और बच्चों को भी बताई. निरहुआ ने कहा कि उन्हें दुख होता है कि उनके माता-पिता ने उनके करियर और जीवन में पहले कुछ हासिल करने की इच्छा को नजरअंदाज कर दिया और उनकी शादी जबरदस्ती कर दी. उन्होंने समझाया कि जीवनसाथी वही होता है जिसे आप दिल से प्यार करते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ.

उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने शादीशुदा जीवन को केवल एक जिम्मेदारी के तौर पर निभाया. उनका मानना है कि उनके बच्चे वही जीवनसाथी खुद चुनें, जिससे उन्हें वही तकलीफ न झेलनी पड़े जो उन्होंने झेली. निरहुआ ने 2000 में मानशा यादव से शादी की थी और उनके तीन बच्चे हैं दो बेटे और एक बेटी.

इंटरनेट पर प्रतिक्रिया

निरहुआ के बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की और कहा कि ‘कई बुजुर्ग नई पीढ़ी को फिजिकल रिलेशनशिप के लिए शर्मिंदा करते हैं, लेकिन वही लोग अपनी शादी में बिना प्यार के रहकर बच्चों को जन्म देते हैं. कई लोग नाराज हुए कि उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को ये सब सार्वजनिक रूप से बताया. एक यूजर ने लिखा, शादी करो, बच्चे पैदा करो और फिर कह दो कि प्यार नहीं हुआ ये असम्मान है.

हालांकि, कुछ लोगों ने निरहुआ का सपोर्ट किया और कहा कि अरेंज मैरिज की व्यवस्था ही इसके लिए जिम्मेदार है. उन्होंने लिखा कि ‘सच कहें तो अरेंज मैरिज बच्चों के जन्म का कानूनी तरीका है, प्यार की गारंटी नहीं देता. कई लोग इस बयान को अन्य मशहूर हस्तियों के खुलासों के साथ जोड़कर देख रहे हैं.