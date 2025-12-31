Home > भोजपुरी > दर्शकों के दिलों पर क्यों राज कर रहीं भोजपुरी फिल्में? खुल गया इसकी लोकप्रियता का राज, गाने से लेकर एक्शन सीन तक मचाते हैं धमाल!

Bhojpuri Films: भोजपुरी फिल्में असली जिंदगी की कहानियां दिखाती हैं. यह फिल्में गांव, परिवार, जिंदगी और प्यार को सरल तरीके से लोगों के सामने पेश करती है. जिससे लोग इनके साथ सीधे जुड़ाव महसूस कर पाते हैं.

By: Preeti Rajput | Published: December 31, 2025 11:32:42 AM IST

Bhojpuri Films: भोजपुरी सिनेमा आज भारत की सबसे तेजी से बढ़ती फिल्म इंडस्ट्री में से एक है. यह बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक के लोगों के दिलों पर राज करती है. फिल्मों की कहानी से लेकर एक्शन सीन तक लोगों को खूब पसंद आते हैं. यहां तक कि विदेशों में बसे भोजपुरी बोलने वाले लोग और शहरों में काम करने वाले मजदूर भी इन फिल्मों को काफी ज्यादा पसंद करते हैं. भोजपुरी फिल्में असली जिंदगी की कहानियां दिखाती हैं. यह फिल्में गांव, परिवार, जिंदगी और प्यार को सरल तरीके से लोगों के सामने पेश करती है. जिससे लोग इनके साथ सीधे जुड़ाव महसूस कर पाते हैं. 

जिंदगी से जुड़ी फिल्में

भोजपुरी फिल्मों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये ज्यादातर ग्रामीण जीवन पर आधारित होती हैं. इनमें गांव के रिश्ते, परिवार की समस्याएं, प्रवासी मजदूरों की तकलीफें और रोजमर्रा की जिंदगी दिखाई जाती है. दर्शक खुद को इन कहानियों में देखते हैं, क्योंकि ये भावनाएं बहुत रिलेट कर पाते हैं. जैसे, प्यार, धोखा, संघर्ष या खुशी सब कुछ ऐसा जो आम आदमी की जिंदगी में होता है. शुरुआती फिल्में जैसे ‘गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो‘ से लेकर आज की फिल्में तक, ये सच्चाई ही इनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण है. 

म्यूजिक और डांस का धमाल 

भोजपुरी फिल्मों में गानों के बिना शादी अधूरी सी लगती है. भोजपुरी फिल्मों के गाने और डांस का बहुत बड़ा रोल है. ये गाने लोक संगीत पर आधारित होते हैं, जो बहुत कैची और एनर्जेटिक होते हैं. पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जैसे स्टार्स के गाने यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज पाते हैं. फिल्मों में कॉमेडी, एक्शन, रोमांस और आइटम सॉन्ग्स का मिश्रण होता है, जो पूरा मनोरंजन देता है. कम बजट में बनने के बावजूद ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाई करती हैं.

भोजपुरी फिल्मों की लोकप्रियता 

बिहार-यूपी से शहरों या विदेशों में काम करने गए मजदूर इन फिल्मों से अपनी संस्कृति और भाषा से जुड़े रहते हैं. ये फिल्में उनकी यादों को ताजा करती हैं. आज यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से ये दुनिया भर में पहुंच गई हैं. फिजी, मॉरीशस, सूरीनाम जैसे देशों में भोजपुरी डायस्पोरा इन फिल्मों को बहुत पसंद करता है. 2025 में भी इंडस्ट्री बढ़ रही है, नए स्टार्स और बेहतर कहानियां आ रही हैं.

