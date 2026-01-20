Home > भोजपुरी > Republic Day 2026: दिलों में जोश जगा देंगे ये 5 भोजपुरी गाने, पवन सिंह से लेकर खेसारी के गीतों ने मचाया धमाल

Patriotic Bhojpuri songs for Republic Day: गणतंत्र दिवस के मौके पर अगर आप भी देश भक्ति के रंग में रंगना चाहते हैं, तो इस साल आप अपनी प्ले लिस्ट पहले से ही तैयार कर लें. 26 जनवरी को देश में हर कोई बच्चा हो या बुजुर्ग तिरंगे को बड़ी शान के साथ लहराता है. तिरंगे के साथ-साथ हर कोई देशभक्ति के गाने सुनना पसंद करते हैं. हर किसी के घर में आपको जोश और जुनून से भरे गाने सुनने को मिलते हैं. अगर आप भी भोजपुरी देशभक्ती गाना सुनना चाहते हैं तो पवन सिंह से लेकर खेसारी लाल यादव के गाने आप अपनी प्ले लिस्ट में ऐड कर सकते हैं.

By: Preeti Rajput | Published: January 20, 2026 1:10:39 PM IST

Patriotic Bhojpuri songs for Republic Day: गणतंत्र दिवस के मौके पर अगर आप भी देश भक्ति के रंग में रंगना चाहते हैं, तो इस साल आप अपनी प्ले लिस्ट पहले से ही तैयार कर लें. 26 जनवरी को देश में हर कोई बच्चा हो या बुजुर्ग तिरंगे को बड़ी शान के साथ लहराता है. तिरंगे के साथ-साथ हर कोई देशभक्ति के गाने सुनना पसंद करते हैं. हर किसी के घर में आपको जोश और जुनून से भरे गाने सुनने को मिलते हैं. अगर आप भी भोजपुरी देशभक्ती गाना सुनना चाहते हैं तो पवन सिंह से लेकर खेसारी लाल यादव के गाने आप अपनी प्ले लिस्ट में ऐड कर सकते हैं. 

हमारा देशवा महान

पवन सिंह का यह गाना याशी म्यूजिक पर रिलीज किया गया है. इस गाने में पवन सिंह और मधु शर्मा देश भक्ति में रंगे नजर आ रहे हैं. इस  गाने को अभी तक 4 मिलियन से ज्यादा सुना जा चुका है. 

मेरा रंग दे बसंती चोला

यह गाना आज भी दर्शकों को अपनी धुन पर देश भक्ति में लीन कर देता है. यह गाना निरहुआ की सुपरहिट फिल्म पटना से पाकिस्तान का है. इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भोजपुरी नामक यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है. 

यह मेरा प्यारा इंडिया

यह गाना आपके दिल में तिरंगे की शान को और भी ज्यादा बढ़ा देगी. यह गाना 2 साल पहले रिलीज किया गया था. इस गाने को करीब 2 मिलियन से ज्यादा सुना जा चुका है.

तिरंगा झुकने ना देंगे

खेसारी लाल यादव का यह फौजी अंदाज आपकी नजर में उनकी इज्जत और भी बढ़ा देगा. यह गाना आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है.

मेरी शान तिरंगा

3  साल पहले रिलीज हुए अरविंद अकेला कल्लू का यह गाना आपको काफी पसंद आएगा. इस देशभक्ति गाने को सुनकर तिरंगे की शान और भी ज्यादा ऊंची हो जाएगी. यह गाना 10 मिलियन से ज्यादा बार सुना जा चुका है. 
 

Tags: bhojpuri songsPatriotic Bhojpuri songsRepublic Day 2026
