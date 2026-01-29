Shilpi Raj New Bhojpuri Song: ‘लहंगवा ए जीजा’ गाने का जलवा, अनुराधा यादव की अदाओं ने छुड़ाए सबके पसीने

New Bhojpuri Song ‘Lahangawa E Jeeja’: भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर सिंगर शिल्पी राज का नया गाना ‘लहंगवा ए जीजा’ रिलीज हो गया है. यह गाना होली की मस्ती भरी थीम पर आधारित है और इसमें जीजा-साली के बीच हल्की-फुल्की नोकझोंक दिखाई गई है. वीडियो में अनुराधा यादव एक खूबसूरत काले लहंगे में नजर आ रही हैं, वहीं ओम प्रकाश दीवाना उनके साथ मस्ती-मज़ाक करते दिख रहे है. आइए जानते है कि पूरे गानें में ऐसा क्या है कि लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

गाने की खास बातें

‘लहंगवा ए जीजा’ में अनुराधा यादव और ओम प्रकाश दीवाना की मज़ेदार केमिस्ट्री, डांस मूव्स और एक्सप्रेशंस गाने को और भी मनोरंजक बनाते है. गाने की एनर्जी, देसी बीट्स और म्यूज़िक ने फैंस का दिल जीत लिया है और इसे खूब पसंद किया जा रहा है.

शिल्पी राज की आवाज और म्यूज़िक की खासियत

शिल्पी राज की सुरीली आवाज और राजा भट्टाचार्य के बेहतरीन म्यूज़िक ने गाने ‘लहंगवा ए जीजा’ को और भी खास बना दिया है. शिल्पी की आवाज में मौजूद नज़ाकत और चंचलता रंगीन और होली की थीम वाले वीडियो के साथ पूरी तरह से मेल खाती है.

यहांं देखें पूरा वीडियो

नए भोजपुरी गाने ‘लहंगवा ए जीजा’ की टीम के बारे में जानें

नए भोजपुरी गाने ‘लहंगवा ए जीजा’ में शिल्पी राज और ओम प्रकाश दीवाना ने आवाज दी है. म्यूज़िक राजा भट्टाचार्य का है. DOP नवीन हैं और कोरियोग्राफी आकाश ने की है. इस नए भोजपुरी गाने को नरेंद्र सिंह ने डायरेक्ट किया है और मां अशरफी देवी और किरण सिंह ने प्रोड्यूस किया है.

कुल मिलाकर ‘लहंगवा ए जीजा’ एक रंगीन और मजेदार होली गाना है, जो अपनी एनर्जी, देसी बीट्स और हल्की-फुल्की मस्ती के साथ इस होली को और भी खास बना देता है.