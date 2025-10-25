कौन थीं बिजली रानी, जिन्हें भोजपुरी स्टार पवन सिंह कहते थे ‘चाची’ आखिर छठ पर ऐसा क्या हुआ जो टूटे लाखों दिल?

Bijali Rani Death News: भोजपुरी (Bhojpuri Industry) लोक संगीत की एक चमचमाकी बिजली बुझ चुकी है. मशहूर लोक गायिका और नृत्यांगना बिजली रानी अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है. बिजली रानी (Bijli Rani) का शुक्रवार की शाम को निधन हो गया. छठ महापर्व से पहले उनके निधन से भोजपुरी इंडस्ट्री (Bijli Rani Death) में मातम पसर गया है. उन्होंने 70 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. अपनी आवाज और डांस से लोगों के दिलों पर बिजली गिराने वालीं बिजली रानी काफी समय से बिमारी से जुझ रही थी. उनका निधन बिहार के रोहतास जिले के नटवर गांव में हुआ.

बिजली रानी की हुआ निधन

दरअसल, बिजली रानी काफी वक्त से बिमार चल रही थीं. वह किडनी फेलियर की बीमारी से जूझ रही थीं. उनकी दोनों किड़नी ने उनका साथ छोड़ दिया था. जिसके कारण उनकी मौत हो गई. वह किडनी फेलियर की बीमारी से जूझ रही थीं. वह काफी समय से भोजपुरी इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं. उनकी खनकदार आवाज और डांस मूव्स लोगों को थिरकने के लिए मजबूर कर देते थे. भोजपुर, शाहाबाद और मगध में लोग उनके दीवाने थे. वह थियेटर जगत की शान थीं. 90 के दशक में शादियों और स्टेज शोज उनके बिना कभी भी पूरा ही नहीं होता था. लोग उनके गाने और डांस देखने दूर-दूर से आते थे. उनकी गायकी ने भोजपुरी लोक संगीत को नई ऊंचाइयां दीं. वह म्यूजिक वीडियोज में भी काम कर चुकी हैं. बिजली रानी को भोजपुरी सिनेमा की प्रेरणा स्रोत के तौर पर देखा जाता है.

पवन सिंह ने कराया था इलाज

लेकिन बीमारी ने उन्हें काफी कमजोर कर दिया था. जून 2025 में दोनों किडनी फेल होने पर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) ने उनकी मदद की थी. वह बिजली रानी को चाची कहकर बुलाते थे. पवन ने लखनऊ में करीब दो महीने उनका इलाज करवाया था. जिसके बाद उनकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार आया. उनकी तस्वीर भी सामने आई थी. हालांकि अब उनके निधन से पवन सिंह शौक में डूब चुके हैं. जानकारी के मुताबिक, तबीयत लगातार बिगड़ने पर बिजली रानी की बेटी उनको अपने पैतृक आवास पर लेकर गई थीं. जहां उन्होंने शुक्रवार की शाम को अंतिम सांस ली. सोशल मीडिया पर भी बिजली रहने की निधन के बाद शोक संदेशों की बाढ़ आ गई है.

