Home > भोजपुरी > अंजली राघव के साथ इतनी गंदी हरकत, सुपरस्टार पवन सिंह ने छुआ ऐसी जगह, Video में उछल गई हसीना

अंजली राघव के साथ इतनी गंदी हरकत, सुपरस्टार पवन सिंह ने छुआ ऐसी जगह, Video में उछल गई हसीना

Bhojpuri News : पवन सिंह और अंजलि राघव की जोड़ी फैन्स को खूब पसंद है। दोनों हाल ही में सईयां सेवा करे गाने में नजर आए थे। इस बीच दोनों का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 29, 2025 13:25:38 IST

अंजली राघव के साथ इतनी गंदी हरकत, सुपरस्टार पवन सिंह ने छुआ ऐसी जगह, Video में उछल गई हसीना

Pawan singh Touched Anjali Raghav Waist: भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में रिलीज हुए सईयां सेवा करे को लेकर वह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उनका यह गाना लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सईयां सेवा करे गाने में उनके साथ अंजलि राघव थिरकते हुए नजर आ रही है। गाने से दोनों ने एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया है। दोनों की जोड़ी फैन्स को काफी पंसद आ रही है। इस बीच पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। 

वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल 

दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस विडियो में पवन सिंह अंजलि राघव की कमर को छूते हुए दिख रहे हैं। वह ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार करते नजर आए। उनके छूने से एक्ट्रेस हैरान भी हुई। इस वीडियो के वायरल होते ही पवन सिंह अब ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। पवन सिंह के वायरल हो रहे इस वीडियो में अंजली और पवन सिंह दोनों स्टेज पर एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस माइक पर लोगों को संबोधित करती दिख रही हैं। इस बीच पवन सिंह एक्ट्रेस की कमर छूने लगते हैं। जिसके बाद अंजली थोड़ा घबरा जाती हैं। यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही लोग पवन सिंह को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं।

View this post on Instagram

A post shared by TV1 INDIA खबरों का नया अड्डा* (@tv1indialive)



लोगों को पसंद आ रहा गाना 

वायरल हो रहे इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट कर लिखा- हर जगह छिनराई करने की आदत नहीं जाएगी इसकी। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- और ये बिहारियों का रोल मॉडल है बताओ। वहीं एक और यूजर लिखता है- पैसे से क्लास नहीं खरीदी जा सकती। गाने ‘सईयां सेवा करे’ में दोनों की जोड़ी फैन्स को काफी पसंद आ रही है। इस गाने में दोनों ने पति-पत्नी का किरदार निभाया है। जिसमें पवन सिंह अपनी ऑन-स्क्रीन पत्नी की तारीफ करते नहीं थकते। गाने सुनते ही लोग इस पर थिरकने को मजबूर हो गए हैं। गाना सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। हज 5 घंटे के भीतर ही इसे 400K व्यूज मिल गए थे।  

Tags: Pawan singh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
अंजली राघव के साथ इतनी गंदी हरकत, सुपरस्टार पवन सिंह ने छुआ ऐसी जगह, Video में उछल गई हसीना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

अंजली राघव के साथ इतनी गंदी हरकत, सुपरस्टार पवन सिंह ने छुआ ऐसी जगह, Video में उछल गई हसीना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अंजली राघव के साथ इतनी गंदी हरकत, सुपरस्टार पवन सिंह ने छुआ ऐसी जगह, Video में उछल गई हसीना
अंजली राघव के साथ इतनी गंदी हरकत, सुपरस्टार पवन सिंह ने छुआ ऐसी जगह, Video में उछल गई हसीना
अंजली राघव के साथ इतनी गंदी हरकत, सुपरस्टार पवन सिंह ने छुआ ऐसी जगह, Video में उछल गई हसीना
अंजली राघव के साथ इतनी गंदी हरकत, सुपरस्टार पवन सिंह ने छुआ ऐसी जगह, Video में उछल गई हसीना
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?