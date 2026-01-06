Pawan Singh Mystery Girl : सिंदूर भरी मांग और बाहों में बाहें, आखिर कौन है Pawan Singh के साथ ये अप्सरा सी हसीना?

Pawan Singh Mystery Girl : भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह ने 5 जनवरी 2026 को अपना 40वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया है. इस मौके पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया है. जो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. वीडियो में पवन सिंह जन्मदिन की खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन इस वीडियो में एक सिंदूर वाली महिला पवन सिंह के साथ नजर आई, जिसके बाद वह सोशल मीडिया पर चर्चा का कारण बन गई है. हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कौन है वह महिला. वायरल वीडियो में महिला पवन सिंह के साथ केक कटवाती हुई नजर आ रही हैं. महिला की मांग में सिंदूर लगा हुआ है. जिसके बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि पवन सिंह और उस महिला का क्या संबंध है?

पवन सिंह ने मनाया 40वां जन्मदिन

पवन सिंह ने अपना 40वां जन्मदिन लखनऊ में परिवार और दोस्तों के साथ मनाया. इसी दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ केक काटते और खिलाते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में पवन नशे की हालत में दिख रहे हैं. एक सिंदूर वाली महिला उन्हें संभालते हुए नजर आ रही हैं. इसी वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा का दौर शुरु हो गया है. हालांकि इसे लेकर किसी भी तरफ से कोई आधिकारक बयान जारी नहीं किया गया है.







महिला को लेकर हो रही चर्चा

पार्टी में मौजूद सिंदूर वाली महिला को लेकर पवन सिंह और पत्नी ज्योति सिंह का फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है. वायरल वीडियो ने एक बार फिर पवन सिंह को विवादों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है. लोग सिंदूर वाली महिला के बारे में जानने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं.

कौन हैं महिमा सिंह?

चर्चा के बीच, यह सिंदूर वाली महिला भोजपुरी एक्ट्रेस महिमा सिंह है. महिला पवन के नए गाने ‘बानी लाइका’ में उनके साथ रोमांस कर चुकी हैं. महिमा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं. इंडस्ट्री में वह नई उभरती हुई एक्ट्रेस हैं. लेकिन सिंदूर देखकर फैंस अटकलें लगा रहे हैं कि क्या पवन सिंह ने अब तीसरी शादी कर ली है. वह महिला सिंदूर क्यों लगाए हुए थे, लोगों के मन में सवाल अभी भी यही है. पवन की पहली पत्नी की मौत हो चुकी है और दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक चल रहा है.