Home > भोजपुरी > Pawan Singh Mystery Girl : सिंदूर भरी मांग और बाहों में बाहें, आखिर कौन है Pawan Singh के साथ ये अप्सरा सी हसीना?

Pawan Singh Mystery Girl : सिंदूर भरी मांग और बाहों में बाहें, आखिर कौन है Pawan Singh के साथ ये अप्सरा सी हसीना?

Pawan Singh birthday viral video : पवन सिंह की जन्मदिन की पार्टी की इस समय काफी चर्चा हो रही है. इस चर्चा का कारण है एक्टर के साथ नजर आई मांग में सिंदूर भरे हुए एक लड़की. जो पवन सिंह को नशे की हालत में संभाल रही थी और केक काटने में मदद कर रही थी.

By: Preeti Rajput | Published: January 6, 2026 11:55:40 AM IST

Pawan Singh Mystery Girl : सिंदूर भरी मांग और बाहों में बाहें, आखिर कौन है Pawan Singh के साथ ये अप्सरा सी हसीना?


You Might Be Interested In

Pawan Singh Mystery Girl : भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह ने 5 जनवरी 2026 को अपना 40वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया है. इस मौके पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया है. जो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. वीडियो में पवन सिंह जन्मदिन की खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन इस वीडियो में एक सिंदूर वाली महिला पवन सिंह के साथ नजर आई, जिसके बाद वह सोशल मीडिया पर चर्चा का कारण बन गई है. हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कौन है वह महिला. वायरल वीडियो में महिला पवन सिंह के साथ केक कटवाती हुई नजर आ रही हैं. महिला की मांग में सिंदूर लगा हुआ है. जिसके बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि पवन सिंह और उस महिला का क्या संबंध है

पवन सिंह ने मनाया 40वां जन्मदिन

पवन सिंह ने अपना 40वां जन्मदिन लखनऊ में परिवार और दोस्तों के साथ मनाया. इसी दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ केक काटते और खिलाते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में पवन नशे की हालत में दिख रहे हैं. एक सिंदूर वाली महिला उन्हें संभालते हुए नजर आ रही हैं. इसी वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा का दौर शुरु हो गया है. हालांकि इसे लेकर किसी भी तरफ से कोई आधिकारक बयान जारी नहीं किया गया है. 

You Might Be Interested In



महिला को लेकर हो रही चर्चा

पार्टी में मौजूद सिंदूर वाली महिला को लेकर पवन सिंह और पत्नी ज्योति सिंह का फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है. वायरल वीडियो ने एक बार फिर पवन सिंह को विवादों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है. लोग सिंदूर वाली महिला के बारे में जानने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं. 

कौन हैं महिमा सिंह?

चर्चा के बीच, यह सिंदूर वाली महिला भोजपुरी एक्ट्रेस महिमा सिंह है. महिला पवन के नए गाने ‘बानी लाइका’ में उनके साथ रोमांस कर चुकी हैं. महिमा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं. इंडस्ट्री में वह नई उभरती हुई एक्ट्रेस हैं. लेकिन सिंदूर देखकर फैंस अटकलें लगा रहे हैं कि क्या पवन सिंह ने अब तीसरी शादी कर ली है. वह महिला सिंदूर क्यों लगाए हुए थे, लोगों के मन में सवाल अभी भी यही है. पवन की पहली पत्नी की मौत हो चुकी है और दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक चल रहा है.

 

You Might Be Interested In
Tags: Bhojpuri NewsJyoti SinghPawan singhviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘गांधी टॉक्स’ का टीज़र आउट, बिना बोले बहुत कुछ कह...

January 4, 2026

काले हीरे को आखिर क्यों माना जाता है अपशगुन? इन...

January 4, 2026

सुरक्षित लगाव के क्या है व्यवहारिक लक्षण

January 4, 2026

स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और...

January 3, 2026

वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में,...

January 3, 2026

किंग खान का रॉयल अंदाज़, करोड़ों की घड़ी और सब्यसाची...

January 3, 2026
Pawan Singh Mystery Girl : सिंदूर भरी मांग और बाहों में बाहें, आखिर कौन है Pawan Singh के साथ ये अप्सरा सी हसीना?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Pawan Singh Mystery Girl : सिंदूर भरी मांग और बाहों में बाहें, आखिर कौन है Pawan Singh के साथ ये अप्सरा सी हसीना?
Pawan Singh Mystery Girl : सिंदूर भरी मांग और बाहों में बाहें, आखिर कौन है Pawan Singh के साथ ये अप्सरा सी हसीना?
Pawan Singh Mystery Girl : सिंदूर भरी मांग और बाहों में बाहें, आखिर कौन है Pawan Singh के साथ ये अप्सरा सी हसीना?
Pawan Singh Mystery Girl : सिंदूर भरी मांग और बाहों में बाहें, आखिर कौन है Pawan Singh के साथ ये अप्सरा सी हसीना?