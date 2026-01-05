Home > भोजपुरी > क्या आपने देखा है Pawan Singh का ये रुप? 40वें बर्थडे पर कर दी ऐसी हरकत, Video देख नहीं कर पाएंगे यकीन

Pawan Singh Birthday viral video: पावरस्टार पवन सिंह 5 जनवरी को अपना 40वां जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं. उनके जन्मदिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वह पूरी तरह से नशे में नजर आ रहे हैं.

By: Preeti Rajput | Last Updated: January 5, 2026 12:58:05 PM IST

Pawan Singh Birthday viral video: भोजपुरी सिंगर और पावरस्टार पवन सिंह 5 जनवरी को अपना 40वां जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं. एक्टर का बर्थडे सेलिब्रेशन आधी रात को उनके लखनऊ स्थित आवास पर हुआ. इस दौरान उनके करीबी लोग और फ्रेंडस मौजूद थे. भोजपुरी की जान कहे जाने वाले पवन सिंह की पार्टी का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो को देख लोग हैरान रह गए हैं. वीडियो में वह बेसुध होकर नशे में धुत नजर आ रहे हैं. 

नशे में धुत दिखे पवन सिंह 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में पवन सिंह पूरी तरह से नशे में नजर आ रहे हैं. वह इस कदर नशे में हैं कि खुद केक तक नहीं काट पा रहे हैं. एक्टर के साथ एक सिंदूर वाली महिला भी नजर आ रही है. जो उन्हें संभालने की कोशिश कर रही है. वहीं अब यूजर उस महिला को लेकर पवन सिंह पर सवाल उठा रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो 

वीडियो में वह नशे में झूलते हुए केक काटते हुए नजर आ रहे हैं. वह चाकू उठाते हैं, तो उनके हाथ कांपते हुए नजर आते हैं. तभी पवन सिंह को एक सिंदूर वाली महीला संभालती है और केक कटवाती हुई नजर आती है. महिला जिस तरह से पवन सिंह को संभाल रही है और केक खिलाती हुई नजर आ रही हैं. इसे देख फैंस के भीतर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि पवन स्टार बेसुध नजर आ रहे हैं. लोगों का कहना है कि उन्होंने खूब शराब पी हुई है. पवन सिंह पर पहली बार शराब पीने के आरोप नहीं लगे हैं, पहले भी ऐसा होता आया है. 

यूजर्स ने उठाए सवाल 

पवन सिंह के बर्थ डे के वीडियो को Shant Music नाम के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है. वह क्रीम कलर से कुर्ते और जैकेट में काफी हैंडसम लग रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि “शादीशुदा महिला कौन है भाई”. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि “फूल नशे में लग रहा है पवन सिंह.” एक और यूजर ने लिखा कि “बर्थडे की खुशी में पवन सिंह पहले से ही दारू पीकर फुल है” 

