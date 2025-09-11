Neelam Giri Video: बरसात में पल्लू उतार नाचीं नीलम गिरी, ठुमकों पर नहीं इस चीज पर टिक जाएंगी नजरें

Bhojpuri Actress Dance Video: सलमान खान (Salman Khan) होस्टेड मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो के 19वें सीजन में भोजपुरी की फेमस एक्ट्रेस ने भी हिस्सा लिया है. जी हां, भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार नीलम गिरी (Neelam Giri) इन दिनों बिग बॉस के घर में नजर आ रही हैं. एक तरफ बिग बॉस में नीलम अपनी बातों और पर्सनैलिटी की वजह से फैंस का प्यार बटोर रही हैं. वहीं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उनके बोल्ड और सेक्सी डांस का एक वीडियो वायरल होने लगा है. वीडियो में नीलम गिरी इस तरह से ठुमके लगा रही हैं, जिन्हें देख लोग भोजपुरी एक्ट्रेस की तारीफों के पुल बांधने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं.

नीलम गिरी का बोल्ड डांस वीडियो हुआ वायरल

वायरल वीडियो में भोजपुरी बाला नीलम गिरी (Neelam Giri Dance) प्रिंटेड डीपनेक वाला ब्लाउज और गुलाबी रंग की साड़ी में शिल्पी राज के गाने रिमझिम बरसे बदरवा पर ठुमके लगा रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि नीलम बारिश में साड़ी का पल्लू कंधे से हटाकर अपनी कमर मटका रही हैं और साथ ही ऐसे एक्सप्रेशन्स दे रही हैं जिन्हें देख फैंस दीवाने हुए जा रहे हैं.

नीलम गिरी का बारिश में भीगते हुए डांस इतना सिजलिंग है कि एक नजर ठुमकों या कमर पर जाने की जगह उनके एक्सप्रेशन्स पर टिक जाएगी. बता दें, यह वीडियो नीलम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम से जुलाई में पोस्ट किया गया था, जो उनके बिग बॉस के घर में जाने के बाद इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है.

नीलम का डांस देख आउट ऑफ कंट्रोल हुए फैंस!

नीलम (Neelam Giri Video) का डांस इतना सिजलिंग है कि उनके फैंस आउट ऑफ कंट्रोल हुए जा रहे हैं और खुद को कमेंट करने से रोक नहीं पा रहे हैं. नीलम के डांस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोई दिल का इमोजी भेज रहा है, तो कोई उन्हें हॉट और क्यूट बता रहा है. वहीं, एक यूजर ने लिखा, वाह नीलम जी, आपने बिजली गिरा दी। दूसरे फैन ने लिखा, यह देखकर मेरा दिन बन गया.

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में हैं शुमार

भोजपुरी फिल्मी दुनिया की जब भी बात होती है तो सबसे पहले मोनालिसा, रानी चटर्जी और अक्षरा सिंह जैसी एक्ट्रेसेस का नाम लिया जाता है. लेकिन, बता दें कि यह लिस्ट नीलम गिरी के बिना पूरी नहीं होती है. नीलम को उनके फैंस भोजपुरी की सोनाक्षी सिन्हा भी कहते हैं.