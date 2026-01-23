Home > भोजपुरी > भोजपुरी ‘धक धक गर्ल’ का कमरतोड़ डांस, 12 साल बड़े पवन सिंह संग लगाए ठुमके; केमिस्ट्री ने उड़ाया गर्दा

Neelam Giri-Pawan Singh Dance Video: भोजपुरी इंडस्ट्री के पावरस्टार पवन सिंह और एक्ट्रेस नीलम गिरी ने एक साथ जबरदस्त डांस किया है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यह वीडियो खुद नीलम गिरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: January 23, 2026 9:48:23 AM IST

Neelam Giri-Pawan Singh Dance Video: भोजपुरी इंडस्ट्री और बिग बॉस 19 में तहलका मचाने वाली नीलम गिरी का एक जबरदस्त डांस वीडियो वायरल हो रहा है. नीलम गिरी कुछ समय से एंटरटेनमेंट की दुनिया में चुपचाप धूम मचा रही हैं, लेकिन ‘बिग बॉस 19’ में उनके आने से वे अचानक लाइमलाइट में आ गई हैं. अपनी दमदार परफॉर्मेंस और स्क्रीन पर अपनी शानदार मौजूदगी के लिए जानी जाने वाली नीलम गिरी जल्द ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना-पहचाना नाम बन गईं. बिग बॉस के बाद उन्हें और भी ज्यादा फेम मिल गया है. 

नीलम गिरी का जबरदस्त डांस

नीलम गिरी भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग के साथ-साथ डांस के लिए भी जानी जाती हैं. उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री की धक धक गर्ल यानी माधुरी दिक्षित कहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पावरस्टार पवन सिंह के साथ एक डांस वीडियो शेयर किया है. जिसमें वह दोनों एक साथ जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं. दोनों की कैमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आ रही है. वीडियो में पवन सिंह लुंगी में नजर आ रहे हैं. दोनों हाल ही में रिलीज हुए भोजपुरी गाने ‘मार दिही पाला’ पर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं.

नीलम गिरी की नेट वर्थ

नीलम गिरी एक सोशल मीडिया सेंसेशन हैं जो अपने फैंस को डांस रील्स, पोस्ट और कोलैबोरेशन से एंटरटेन करती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं. उनकी कमाई की बात करें तो, अनुमान के मुताबिक फिल्मों, म्यूज़िक वीडियो, ब्रांड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया प्रमोशन से होने वाली इनकम के आधार पर उनकी नेट वर्थ 3 से 5 करोड़ रुपये के बीच है.

नीलम गिरी की पर्सनल लाइफ

नीलम गिरी उत्तर प्रदेश के बलिया के एक साधारण परिवार से हैं, हालांकि उनका जन्म 19 जून, 1997 को भूटान में हुआ था. एक प्यारे परिवार में पली-बढ़ीं, उनके पिता की एक हार्डवेयर की दुकान थी और वह अपने दो छोटे जुड़वां भाइयों और एक बड़ी बहन के साथ पली-बढ़ीं. नीलम गिरी ज़मीन से जुड़ी हुई हैं. वह अपने माता-पिता और भाई-बहनों के साथ एक मज़बूत रिश्ता शेयर करती हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर परिवार के खास पलों की तस्वीरें पोस्ट करती हैं. 

