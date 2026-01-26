Khesari Lal Yadav: ‘मेरे पिता अलग उनकी जगह…’, मंच पर खेसारी लाल ने रवि किशन को कही ऐसी बात, पवन सिंह को भी लथेड़ा

Khesari Lal Yadav: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों के बीच इन दिनों जुबानी टकराव चर्चा में है. मंचों पर दिए गए बयानों और इशारों में कही गई बातों ने इस विवाद को और तेज कर दिया है. खास तौर पर खेसारी लाल यादव, रवि किशन और पवन सिंह के नाम इस बहस के केंद्र में हैं.

हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान खेसारी लाल यादव ने मंच से कुछ ऐसी बातें कहीं, जिनका इशारा सीधे तौर पर रवि किशन और पवन सिंह की ओर माना गया. उन्होंने नकल करते हुए ये कहा कि कोई उनके ऊपर हक जमाने या खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश न करे. खेसारी ने साफ कहा कि उनके पिता का नाम अलग है उनको पैदा करने वाले वो और किसी को उनकी जगह लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. इज्जत मैं सबको देता हूं क्योंकि मेरी वो परवरिश है.

रवि किशन पर तंज और नकल

खेसारी लाल ने अपने भाषण में रवि किशन की बोलने की शैली की नकल भी की. उन्होंने इशारों में कहा कि पहले सम्मान जताने का तरीका अलग था और अब व्यवहार बदल गया है. ये बात उन्होंने मजाक के अंदाज में कही, लेकिन इसे पुराने बयान के जवाब के रूप में देखा गया.

पवन सिंह को लेकर इशारे

इसी कार्यक्रम में खेसारी लाल ने कुछ बातें ऐसी भी कहीं, जिन्हें पवन सिंह से जोड़कर देखा गया. उन्होंने शराब पीने के बाद संतुलन खोने जैसी स्थिति का जिक्र किया. मंच पर कही गई इन बातों पर उनके समर्थकों ने माना कि ये तंज पवन सिंह की ओर ही था.

विवाद की शुरुआत कैसे हुई

इस पूरे विवाद की शुरुआत गोरखपुर में हुए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से मानी जा रही है. उस मंच पर रवि किशन और पवन सिंह मौजूद थे. वहां रवि किशन ने बिना नाम लिए एक एक्टर के व्यवहार पर कमेंट किया था. उन्होंने कहा था कि कैसे एक कलाकार शुरुआत में बहुत सम्मान दिखाता था, लेकिन समय के साथ उसका रवैया बदल गया.

Kolkata स्टेज शो में Khesari Lal Yadav देखिए Ravi Kishan को क्या तगड़ा जवाब दिए , पैर छूने वाले विवाद पर pic.twitter.com/xSkYNVMZTd — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) January 26, 2026

कोलकाता कार्यक्रम में जवाब

रवि किशन के इसी बयान के कुछ समय बाद, कोलकाता में हुए एक कार्यक्रम में खेसारी लाल यादव ने उसी बात को नकल और व्यंग्य के जरिए दोहराया. उन्होंने इशारों में बताया कि सम्मान जताने के तरीके कैसे बदलते चले जाते हैं.

जन्मदिन के वीडियो से बढ़ी चर्चा

5 जनवरी को पवन सिंह के जन्मदिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया. इस वीडियो में वे केक काटते समय लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए. उनके साथ खड़ी एक महिला उन्हें संभालती नजर आई. इस वीडियो के बाद खेसारी लाल का एक और मंचीय वीडियो चर्चा में आ गया, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए शराब पीने से जुड़ा व्यंग्य किया.

इन सभी घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच बहस तेज हो गई. कोई इसे मजाक मान रहा है, तो कोई इसे आपसी टकराव का नाम दे रहा है. फिलहाल ये साफ है कि बयान और जवाब के इस सिलसिले ने भोजपुरी सिनेमा की दुनिया में हलचल पैदा कर दी है.