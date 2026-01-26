Home > भोजपुरी > Khesari Lal Yadav: ‘मेरे पिता अलग उनकी जगह…’, मंच पर खेसारी लाल ने रवि किशन को कही ऐसी बात, पवन सिंह को भी लथेड़ा

Khesari Lal Yadav: ‘मेरे पिता अलग उनकी जगह…’, मंच पर खेसारी लाल ने रवि किशन को कही ऐसी बात, पवन सिंह को भी लथेड़ा

Khesari Lal Yadav: आज-कल भोजपुरी सिनेमा के स्टार्स काफी विवाद में चल रहे हैं. ऐसे में खेसारी लाल यादव ने हाल ही में पवन सिंह और रवि किशन पर तंज कसा है. जानें पूरा मामला-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 26, 2026 2:58:54 PM IST

khesari lal yadav
khesari lal yadav


Khesari Lal Yadav: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों के बीच इन दिनों जुबानी टकराव चर्चा में है. मंचों पर दिए गए बयानों और इशारों में कही गई बातों ने इस विवाद को और तेज कर दिया है. खास तौर पर खेसारी लाल यादव, रवि किशन और पवन सिंह के नाम इस बहस के केंद्र में हैं.

You Might Be Interested In

हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान खेसारी लाल यादव ने मंच से कुछ ऐसी बातें कहीं, जिनका इशारा सीधे तौर पर रवि किशन और पवन सिंह की ओर माना गया. उन्होंने नकल करते हुए ये कहा कि कोई उनके ऊपर हक जमाने या खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश न करे. खेसारी ने साफ कहा कि उनके पिता का नाम अलग है उनको पैदा करने वाले वो और किसी को उनकी जगह लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. इज्जत मैं सबको देता हूं क्योंकि मेरी वो परवरिश है.

रवि किशन पर तंज और नकल

खेसारी लाल ने अपने भाषण में रवि किशन की बोलने की शैली की नकल भी की. उन्होंने इशारों में कहा कि पहले सम्मान जताने का तरीका अलग था और अब व्यवहार बदल गया है. ये बात उन्होंने मजाक के अंदाज में कही, लेकिन इसे पुराने बयान के जवाब के रूप में देखा गया.

You Might Be Interested In

 पवन सिंह को लेकर इशारे

इसी कार्यक्रम में खेसारी लाल ने कुछ बातें ऐसी भी कहीं, जिन्हें पवन सिंह से जोड़कर देखा गया. उन्होंने शराब पीने के बाद संतुलन खोने जैसी स्थिति का जिक्र किया. मंच पर कही गई इन बातों पर उनके समर्थकों ने माना कि ये तंज पवन सिंह की ओर ही था.

 विवाद की शुरुआत कैसे हुई

इस पूरे विवाद की शुरुआत गोरखपुर में हुए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से मानी जा रही है. उस मंच पर रवि किशन और पवन सिंह मौजूद थे. वहां रवि किशन ने बिना नाम लिए एक एक्टर के व्यवहार पर कमेंट किया था. उन्होंने कहा था कि कैसे एक कलाकार शुरुआत में बहुत सम्मान दिखाता था, लेकिन समय के साथ उसका रवैया बदल गया.

कोलकाता कार्यक्रम में जवाब

रवि किशन के इसी बयान के कुछ समय बाद, कोलकाता में हुए एक कार्यक्रम में खेसारी लाल यादव ने उसी बात को नकल और व्यंग्य के जरिए दोहराया. उन्होंने इशारों में बताया कि सम्मान जताने के तरीके कैसे बदलते चले जाते हैं.

 जन्मदिन के वीडियो से बढ़ी चर्चा

5 जनवरी को पवन सिंह के जन्मदिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया. इस वीडियो में वे केक काटते समय लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए. उनके साथ खड़ी एक महिला उन्हें संभालती नजर आई. इस वीडियो के बाद खेसारी लाल का एक और मंचीय वीडियो चर्चा में आ गया, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए शराब पीने से जुड़ा व्यंग्य किया.

इन सभी घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच बहस तेज हो गई. कोई इसे मजाक मान रहा है, तो कोई इसे आपसी टकराव का नाम दे रहा है. फिलहाल ये साफ है कि बयान और जवाब के इस सिलसिले ने भोजपुरी सिनेमा की दुनिया में हलचल पैदा कर दी है.

 

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-6khesari lal yadavPawan singhRavi Kishan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Khesari Lal Yadav: ‘मेरे पिता अलग उनकी जगह…’, मंच पर खेसारी लाल ने रवि किशन को कही ऐसी बात, पवन सिंह को भी लथेड़ा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Khesari Lal Yadav: ‘मेरे पिता अलग उनकी जगह…’, मंच पर खेसारी लाल ने रवि किशन को कही ऐसी बात, पवन सिंह को भी लथेड़ा
Khesari Lal Yadav: ‘मेरे पिता अलग उनकी जगह…’, मंच पर खेसारी लाल ने रवि किशन को कही ऐसी बात, पवन सिंह को भी लथेड़ा
Khesari Lal Yadav: ‘मेरे पिता अलग उनकी जगह…’, मंच पर खेसारी लाल ने रवि किशन को कही ऐसी बात, पवन सिंह को भी लथेड़ा
Khesari Lal Yadav: ‘मेरे पिता अलग उनकी जगह…’, मंच पर खेसारी लाल ने रवि किशन को कही ऐसी बात, पवन सिंह को भी लथेड़ा