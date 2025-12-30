Home > भोजपुरी > सेक्सी गानें और मनोज तिवारी की एक्टिंग! भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने के बाद इस फिल्म ने Youtube पर पार किए 100 Million

Manoj Tiwari Film: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री दिन-ब-दिन कड़ी मेहनत कर रही है. इस इंडस्ट्री से जुड़े सुपरस्टार्स की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, वहीं भोजपुरी सिनेमा की एक्ट्रेसेस भी पीछे नहीं हैं. कई एक्ट्रेसेस की तरह भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी भी काफी मशहूर हैं.

By: Heena Khan | Published: December 30, 2025 12:11:52 PM IST

bhojpuri film
bhojpuri film


Devra Bhail Deewana: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री दिन-ब-दिन कड़ी मेहनत कर रही है. इस इंडस्ट्री से जुड़े सुपरस्टार्स की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, वहीं भोजपुरी सिनेमा की एक्ट्रेसेस भी पीछे नहीं हैं. कई एक्ट्रेसेस की तरह भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी भी काफी मशहूर हैं. लेकिन उनके इंडस्ट्री छोड़ने के आड़ भी उनकी फिल्म Devra Bhail Deewana सुपर हिट रही. इतना ही नहीं इस फिल्म में काफी सारे हिट गाने भी हैं जो अक्सर शादितों और पार्टियों में सुनाई देते हैं.

100 Million पार हुई फिल्म

मनोज तिवारी ने काफी हद तक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी है और अब पूरी तरह से अपने पॉलिटिकल करियर पर फोकस कर रहे हैं. इतना ही नहीं बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक जाने-माने नेता बन चुके हैं और 2014 से फिल्मों में एक्टिव नहीं हैं, सिर्फ कुछ गानों या खास मौकों पर ही नज़र आते हैं, और उनका पूरा ध्यान राजनीति पर है. इस बीच उनकी एक फिल्म Devra Bhail Deewana यूट्यूब पर 100 million पार कर गई है. कहा जाए तो उनके इंडस्ट्री छोड़ने के बाद भी उनकी फ़िल्में हिट हैं.

फिल्म के गानों ने भी मचाया धमाल 

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हर दिन तेज़ी से बढ़ रही है. इस इंडस्ट्री से जुड़े सुपरस्टार्स की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वहीं भोजपुरी सिनेमा की एक्ट्रेस भी पीछे नहीं हैं. कई दूसरी एक्ट्रेस की तरह, काजल राघवानी के भी बहुत सारे फैंस हैं, जो मेल एक्टर्स के बराबर हैं. यही वजह है कि उनकी फिल्में और भोजपुरी गाने सोशल मीडिया पर तुरंत हिट हो जाते हैं. हाल ही में उनका एक भोजपुरी गाना ट्रेंड कर रहा है. इस गाने में काजल का ज़बरदस्त डांस परफॉर्मेंस है. और ये गाना मनोज तिवारी की फिल्म Devra Bhail Deewana से ही है. हालांकि इस फिल्म के सभी गाने बहुत पॉपुलर हुए, लेकिन खास तौर पर एक गाना, “दैय्या रे दैय्या,” को दर्शकों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला. इस गाने में न सिर्फ़ काजल के डांस की तारीफ़ हो रही है, बल्कि उनका चुलबुला अंदाज़ भी लोगों का दिल जीत रहा है. गाने में काजल ने जो लहंगा पहना है, उसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही हैं.

