Bhojpuri Star: इस भोजपुरी स्टार ने बटुए से चुराए 10 रुपये, खानी पड़ी थी भाई की मार; आज करोड़ों की है नेटवर्थ

Pawan Singh Net Worth: भोजपुरी में कई सुपरस्टार हैं, जिन्होंने अपने दम पर मुकाम हासिल किया है. इसी लिस्ट में एक और स्टार का नाम है, जिसने बचपन में चोरी की थी और उन्हें भाई से मार भी खानी पड़ी थी. उन्होंने उस वक्त केवल 10 रुपये चुराए थे. लेकिन आज वह करोड़ों के मालिक हैं.

By: Preeti Rajput | Published: December 23, 2025 2:09:02 PM IST

Pawan Singh Net Worth: भोजपुरी इंडस्ट्री के कई सितारों ने अफनी मेहनत से नाम और शोहरत कमाई है. उन्होंने अपने जीवन में खूब संघर्ष किया है. कई मुश्किलों का सामना करने के बाद भोजपुरी सिनेमा पर राज कर रहे एक एक्टर की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं. जिसके दीवाने आज हर कोई है. 

गरीबी में गुजारा बचपन

आज वह जिस मुकाम पर हैं, वो उन्होंने काफी मुश्किलों के बाद हासिल किया है. हालांकि सिंगर के लिए यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं थी. काफी संघर्ष करने के बाद उन्होंने यह मुकाम हासिल किया. एक वक्त था जब उन्हें पेट भर खाने के लिए भी तरसना पड़ता था. भोजपुरी के इस सिंगर ने अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष किया है. उन्होंने बचपन में ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली. 

आज राज कर रहा ये सुपरस्टार

भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है. वह भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक छाए हुए हैं. लोगों को उनके गाने काफी पसंद आते हैं. देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके गाने खूब सुने जाते हैं. लॉलीपॉप लागेलू‘ गाना आज पूरी दुनिया में फेमस है. 

काफी तंगी में बीता बचपन 

भोजपुरी सिंगर पवन सिंह का जीवन काफी मुश्किलों और तंगी में बीता है. उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी काफी कम उम्र में ही उठा ली थी. परिवार वालों का पेट पालने के लिए उन्होंने बचपन में सिगिंग करनी शुरु कर दी थी. पवन सिंह अपने चाचा के साथ साइकिल पर बैठकर सभाओं में गाना गाने जाया करते थे. जब उन्हें नींद लग जाती थी. तो आंखों पर छींटे मार-मार कर उन्हें जगाया जाता था. पवन सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि पैसों की तंगी के कारण उन्होंने एक बार अपने भाई के पर्स से पैसे चुरा लिए थे. जिसके बाद पकड़े जाने पर उनकी खूब सारी पिटाई हुई थी. कभी साइकिल से सफर करने वाले पवन सिंह आज मंहगी गाड़ियों में घूमा करते हैं. आज एक्टर की नेटवर्थ तो 41 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

