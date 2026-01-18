2026 का सबसे चर्चित भोजपुरी गाना ‘लाइट Off कर’ में अर्विंद अकेला कल्लू और रक्षा गुप्ता ने मचाया गदर, Video वायरल

Bhojpuri Song: भोजपुरी फिल्म और गानों के प्रेमियों के लिए एक नया रोमांचक गाना लाइट Off कर (Light Off Kar) सामने आया है. ये गाना 12 जनवरी, 2026 को रिलीज हुआ और रिलीज होते ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. गाने में एक्टर अर्विंद अकेला कल्लू और एक्ट्रेस रक्षा गुप्ता की जोड़ी है, जिन्होंने अपनी रोमांटिक कैमिस्ट्री से गाने को खास बनाया है.

गाने के कलाकार और निर्माता

गाने के निर्माण में कई नामी कलाकार जुड़े हैं. गाने को अर्विंद अकेला कल्लू और शिल्पी राज ने गाया है. गीत के बोल छोटू यादव ने लिखे हैं और संगीत रौशन सिंह ने तैयार किया है. ये गाना IVY भोजपुरी बवाल लेबल के तहत रिलीज किया गया है.

अर्विंद अकेला कल्लू का गायन और अभिनय दोनों ही लोगों को बहुत पसंद आते हैं. वहीं, रक्षा गुप्ता की मौजूदगी ने गाने को और आकर्षक बना दिया है. दोनों की जोड़ी का ऑन-स्क्रीन रासायनिक तालमेल गाने के रोमांटिक और बोल्ड दृश्य में साफ दिखाई देता है.

गाने की खास बातें

रोमांटिक कैमिस्ट्री- गाने की सबसे बड़ी खासियत है कल्लू और रक्षा गुप्ता की रोमांटिक कैमिस्ट्री. उनके हाव-भाव और डांस मूव्स गाने की भावनाओं को और गहरा बनाते हैं. दर्शक इस रोमांटिक अंदाज को खूब पसंद कर रहे हैं.

रिलीज और लोकप्रियता-12 जनवरी को रिलीज होने के बाद गाने का टीजर और पूरा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स पर तुरंत वायरल हो गया. दर्शकों ने इसके बोल्ड और रोमांटिक अंदाज की सराहना की है.

संगीत शैली- गाना 2026 का एक रोमांटिक भोजपुरी ट्रैक है. इसमें तेज और आकर्षक बीट्स हैं जो सुनने में मजेदार लगते हैं. गाने के डांस और एनर्जेटिक सीन्स इसे और भी मनोरंजक बनाते हैं.

गाने को कहां देखें और सुनें

गाना सभी बड़े म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है. आप इसे यूट्यूब, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक और अन्य स्ट्रीमिंग साइट्स पर सुन सकते हैं. गाने के रोमांटिक और एनर्जेटिक अंदाज के कारण ये ट्रेंडिंग लिस्ट में जल्दी शामिल हो गया है.