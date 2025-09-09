Home > भोजपुरी > नेपाल से आई इस भोजपुरी हसीना का हद से ज्यादा बोल्ड Video वायरल, लंबी-लंबी सांस लेकर…

नेपाल से आईं एक्ट्रेस सुषमा अधिकारी अपने बोल्ड लुक्स के लिए अक्सर ही सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। हाल में एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देख नेटीजन्स क्रेजी हो रहे हैं।

September 9, 2025

नेपाल से आकर भारत में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेसेस की लिस्ट लंबी है। लेकिन, आज हम यहां एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी के साथ-साथ बोल्ड लुक्स से इंटरनेट का तापमान बढ़ाया हुआ है। यह एक्ट्रेस हैं सुषमा अधिकारी। सुषमा अपनी एक से बढ़कर एक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। एक्ट्रेस की बोल्ड और सिजलिंग सेक्सी लुक वाली फोटोज नेटीजन्स को खूब पसंद आती हैं। 

सुषमा अधिकारी का बोल्ड वीडियो हुआ वायरल

सुषमा अधिकारी ऐसे तो अक्सर ही अपनी बोल्ड फोटोज और वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट करती रहती हैं। लेकिन, हाल में एक्ट्रेस का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह हद से ज्यादा बोल्ड अवतार दिखा रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस ग्रीन कलर की स्पोर्ट्स ब्रा और ग्रे शॉर्ट्स में नजर आ रही हैं। बोल्ड लुक के साथ-साथ एक्ट्रेस वीडियो में लंबी-लंबी सांसे लेती नजर आ रही हैं।  

वीडियो शेयर करने के साथ-साथ भोजपुरी एक्ट्रेस ने कैप्शन भी लिखा है। कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा-वर्कआउट डन यानी वर्कआउट हो गया है। भोजपुरी बाला की वीडियो और कैप्शन से अंदाजा लगाया जा सकता है एक्सरसाइज के बाद वह थक गई हैं और लंबी-लंबी सांसे ले रही हैं। 

कौन हैं सुषमा अधिकारी?

सुषमा अधिकारी का जन्म नेपाल में हुआ था और वह काठमांडु की रहने वाली हैं। भोजपुरी सिनेमा में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाने से पहले सुषमा अधिकारी ने कई नेपाली फिल्मों में काम किया है। सुषमा अधिकारी ने नेपाली अनाउठो प्रेम कथा से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने पीपल, खुरपा, चि मुसी चि, दीवाना 2 और जय मधेश जैसी फिल्मों में काम किया। 

वहीं, एक्ट्रेस अब भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने ग्लैमरस अवतार और अदाकारी से सक्सेस हासिल कर रही हैं। बता दें, सुषमा के नेपाल और भारत में लाखों फैंस हैं। यही वजह है कि सुषमा की लगभग हर फोटो और वीडियो इंटरनेट पर वायरल होती है। हालांकि, उन्हें कई लोग बोल्ड लुक के लिए ट्रोल भी करते हैं। लेकिन, एक्ट्रेस को इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। 

कई म्यूजिक वीडियोज में भी दिखाया है जलवा

सुषमा अधिकारी सिर्फ फिल्मों ही नहीं, कई भोजपुरी म्यूजिक वीडियोज में भी अपनी अदाकारी का जलवा दिखा चुकी हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस ने कई टीवी एड में भी काम किया है। 

