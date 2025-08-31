आम्रपाली दुबे ने इंटरनेट पर लगाई ‘आग’, भोजपूरी हसीना की कातिल अदाओं ने फैन्स को किया दीवाना

Bhojpuri Actress Amrapali Dubey: भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। उनकी खूबसूरती और अंदाज को फैन्स काफी ज्यादा पसंद करते हैं। एक्ट्रेस की एक झलक के लिए फैन्स बेताब रहते हैं। आम्रपाली भोजपुरी इंडस्ट्री की ऐसी एक्ट्रेस हैं, जिन्हें इस इंडस्ट्री में कदम जमाने के लिए काफी कम समय लगा है। फिल्में केवल उनके नाम से ही चल जाती हैं। भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ के साथ उनकी जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। निरहुआ को भोजपुरी का शाहरुख खान भी कहा जाता है। दोनों को शाहरूख और काजोल के तौर पर देखा जाता है। दोनों की केमिस्ट्री फैन्स को काफी पसंद आती है।

आम्रपाली दुबे ने शेयर किया वीडियो

आम्रपाली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अक्सर तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। एक्ट्रेस अक्सर अपनी जिंदगी के बारे में भी फैन्स के साथ चीजें शेयर करती रहती हैं। इंस्टाग्राम पर वह वीडियोज भी शेयर करती रहती हैं। फैन्स उनकी अदाओं के कायल हो जाते हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। उनका ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रहा है।

बेहद खूबसूरत लग रहीं एक्ट्रेस

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक्ट्रेस ब्लू कलर का साड़ी में नजर आ रही हैं। वायरल वीडियो में आम्रपाली राते बलमुआ गाने पर रील बनाती नजर आ रही हैं। वीडियो के पोस्ट होते ही इसपर हजारों लाइक्स आ चुके हैं। फैन्स ने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की बरसात कर दी है। एक्ट्रेस ने आसमानी रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है। लाल चूड़ियां उनके हाथों में कहर ढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर उनके लुक पर चार चांद लगा रहा है।

फैन्स ने किया वीडियो पर कमेंट

आम्रपाली के एक्सप्रेशन ने वीडियो को और भी ज्यादा खास बना दिया है। वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा- मेरी पसंदीदा भोजपुरी एक्ट्रेस। एक और यूजर ने कमेंट कर लिखा- बहुत खूबसूरत। एक और ने लिखा- आप बहुत क्यूट लग रही हैं।

