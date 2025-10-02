क्या फिर से पुरानी मोहब्बत लौट आई? Akshara Singh की शादी की खबर से मच गया तहलका!
भोजपुरी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह कोई नया गाना या फिल्म नहीं, बल्कि उनकी शादी की अफवाहें हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं

By: Komal Singh | Last Updated: October 2, 2025 10:04:26 AM IST

भोजपुरी सिनेमा की ग्लैमरस और टैलेंटेड एक्ट्रेस अक्षरा सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह कोई नया गाना, फिल्म या स्टेज शो नहीं है, बल्कि उनकी शादी की अफवाहें हैं, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. हालांकि, बात यहीं तक सीमित नहीं है. जैसे ही अक्षरा की शादी की चर्चा सामने आई, लोगों ने एक और नाम लेना शुरू कर दिया और वो नाम है पवन सिंह.क्या अक्षरा फिर से अपने पुराने रिश्ते की ओर लौट रही हैं? या ये सिर्फ अफवाहें हैं? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं.

अक्षरा सिंह की जिंदगी कि कहानी

अक्षरा सिंह आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचना किसी भी एक्ट्रेस के लिए आसान नहीं होता. उन्होंने न सिर्फ अपने अभिनय से फैंस का दिल जीता, बल्कि अपने स्टाइल और बोल्ड पर्सनालिटी से भी इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई.लेकिन जितनी सफलता उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में मिली, उतनी ही उलझनें और विवाद उनकी पर्सनल लाइफ में भी देखने को मिले. खासकर, उनका और पवन सिंह का रिश्ता कई सालों तक सुर्खियों में रहा.

आखिर क्या है पवन सिंह और अक्षरा सिंह का रिश्ता

एक समय था जब अक्षरा सिंह और पवन सिंह को भोजपुरी सिनेमा की सबसे हिट जोड़ी माना जाता था.ऑन-स्क्रीन ही नहीं, ऑफ-स्क्रीन भी. दोनों ने एक साथ कई सुपरहिट फिल्में दीं और फैंस को भी उनका केमिस्ट्री बेहद पसंद आया.लेकिन जब निजी जिंदगी में दरारें आईं, तो वो सब कुछ पब्लिक हो गया. अक्षरा ने खुलकर अपने दर्द को सामने रखा, और कई बार मीडिया में पवन सिंह के खिलाफ बयान भी दिए.इस विवाद ने दोनों के रिश्ते को पूरी तरह तोड़ दिया और तब से लेकर अब तक दोनों ने एक-दूसरे के साथ काम भी नहीं किया.

क्या फिर से अक्षरा सिंह और पवन सिंह कर रहें है शादी

हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स वायरल हुईं कि अक्षरा सिंह जल्द शादी करने वाली हैं.जैसे ही यह खबर फैली, कुछ यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया पेजेस ने बिना किसी जानकारी के पवन सिंह का नाम फिर से जोड़ दिया.हालांकि, सच यह है कि ना तो अक्षरा ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है और ना ही पवन सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है.

 

