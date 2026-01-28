अक्षरा सिंह की कातिलाना अदाओं ने फिर उड़ाया गर्दा, ‘बलम जी हॉट लागेला’पर लगाए ऐसे ठुमके; वीडियो देख रह जाएंगे दंग

Akshara Singh New Bhojpuri Song: भोजपुरी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह का नया गाना ‘बलम जी हॉट लागेला’ रिलीज हो चुका है. गाना अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. इस गाने में अक्षरा सिंह अपनी खूबसूरत और कातिलाना अदाओं से समां बांधती हुई नजर आ रही हैं. गाने के लिरिक्स और म्यूजिक वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं.

गाने की थीम और लिरिक्स

‘बलम जी हॉट लागेला’ में अक्षरा सिंह अपनी ऑन-स्क्रीन पार्टनर की तारीफ करते नजर आ रही हैं. वह उनके प्रेमी का लुक फायर की तरह बताती हैं. उनके अंदाज के आगे बॉलीवुड के हैंडसम हंक भी फीके नजर आ रहे हैं. अक्षरा गाने में अपने पार्टनर की खूबियां बताते हुए नजर आ रही हैं. वीडियो में अक्षरा कभी अपने दोस्तों के साथ हीरों को निहारती दिख रही हैं. साथ ही उनकी तारीफ करते हुए प्यार भी लुटाती दिख रही हैं. यह गाना उस सभी लोगों के लिए हैं, जो जिनके पार्टनर काले कपड़े में सबको अपना दीवाना बना लेते हैं.

अक्षरा सिंह का खूबसूरत स्टाइल

इस म्यूजिक वीडियो में अक्षरा सिंह का स्टाइल काफी हॉट और ग्लैमरस लग रहा है. वह कभी लाल टॉर और स्कर्ट, तो कभी ब्लेजर और ट्रॉउजर में नजर आती हैं. म्यूजिक वीडियो में उनके एक्सप्रेशन कमाल का लग रहे हैं, जो दर्शकों को अपना दीवाना बना रहे हैं. गाने का वीडियो उनके फैशन सेंस को और भी ज्यादा निखार रहा है.

म्यूजिक वीडियो की पूरी टीम

‘बलम जी हॉट लागेला’ की सिंगर खुद अक्षरा सिंह हैं. यह गीज यादव राज का है. वहीं संगीत के निर्देशक विनय विनायक हैं. म्यूजिक वीडियो के निर्देशक वेंकट महेश हैं. वहीं कोरियोग्राफर प्रेम शर्मा और राधिका प्रसाद हैं. दीपक रोहित सिंह ने सहायक भूमिका निभाई है. वहीं इस प्रोडक्शन का लेबल खुद अक्षरा सिंह का है.

यहां देखें म्यूजिक वीडियो-