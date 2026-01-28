Home > भोजपुरी > अक्षरा सिंह की कातिलाना अदाओं ने फिर उड़ाया गर्दा, ‘बलम जी हॉट लागेला’पर लगाए ऐसे ठुमके; वीडियो देख रह जाएंगे दंग

अक्षरा सिंह की कातिलाना अदाओं ने फिर उड़ाया गर्दा, ‘बलम जी हॉट लागेला’पर लगाए ऐसे ठुमके; वीडियो देख रह जाएंगे दंग

Akshara Singh New Bhojpuri Song : अक्षरा सिंह का नया भोजपुरी गाना 'बलम जी हॉट लागेला' रिलीज हो चुका है. म्यूजिक वीडियो में उनकी अदाओं का जलवा खूब देखने को मिल रहा है.

By: Preeti Rajput | Published: January 28, 2026 2:53:11 PM IST

अक्षरा सिंह की कातिलाना अदाओं ने फिर उड़ाया गर्दा, ‘बलम जी हॉट लागेला’पर लगाए ऐसे ठुमके; वीडियो देख रह जाएंगे दंग


Akshara Singh New Bhojpuri Song: भोजपुरी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह का नया गाना ‘बलम जी हॉट लागेला’ रिलीज हो चुका है. गाना अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. इस गाने में अक्षरा सिंह अपनी खूबसूरत और कातिलाना अदाओं से समां बांधती हुई नजर आ रही हैं. गाने के लिरिक्स और म्यूजिक वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं. 

You Might Be Interested In

गाने की थीम और लिरिक्स 

‘बलम जी हॉट लागेला’ में अक्षरा सिंह अपनी ऑन-स्क्रीन पार्टनर की तारीफ करते नजर आ रही हैं. वह उनके प्रेमी का लुक फायर की तरह बताती हैं. उनके अंदाज के आगे बॉलीवुड के हैंडसम हंक भी फीके नजर आ रहे हैं. अक्षरा गाने में अपने पार्टनर की खूबियां बताते हुए नजर आ रही हैं. वीडियो में अक्षरा कभी अपने दोस्तों के साथ हीरों को निहारती दिख रही हैं. साथ ही उनकी तारीफ करते हुए प्यार भी लुटाती दिख रही हैं. यह गाना उस सभी लोगों के लिए हैं, जो जिनके पार्टनर काले कपड़े में सबको अपना दीवाना बना लेते हैं. 

अक्षरा सिंह का खूबसूरत स्टाइल 

इस म्यूजिक वीडियो में अक्षरा सिंह का स्टाइल काफी हॉट और ग्लैमरस लग रहा है. वह कभी लाल टॉर और स्कर्ट, तो कभी ब्लेजर और ट्रॉउजर में नजर आती हैं. म्यूजिक वीडियो में उनके एक्सप्रेशन कमाल का लग रहे हैं, जो दर्शकों को अपना दीवाना बना रहे हैं. गाने का वीडियो उनके फैशन सेंस को और भी ज्यादा निखार रहा है. 

You Might Be Interested In

म्यूजिक वीडियो की पूरी टीम

‘बलम जी हॉट लागेला’ की सिंगर खुद अक्षरा सिंह हैं. यह गीज यादव राज का है. वहीं संगीत के निर्देशक विनय विनायक हैं. म्यूजिक वीडियो के निर्देशक वेंकट महेश हैं. वहीं कोरियोग्राफर प्रेम शर्मा और राधिका प्रसाद हैं. दीपक रोहित सिंह ने सहायक भूमिका निभाई है. वहीं इस प्रोडक्शन का लेबल खुद अक्षरा सिंह का है. 

यहां देखें म्यूजिक वीडियो-

You Might Be Interested In
Tags: akshara singhBhojpuri Newsbhojpuri songentertainment newshome-hero-pos-3
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
अक्षरा सिंह की कातिलाना अदाओं ने फिर उड़ाया गर्दा, ‘बलम जी हॉट लागेला’पर लगाए ऐसे ठुमके; वीडियो देख रह जाएंगे दंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अक्षरा सिंह की कातिलाना अदाओं ने फिर उड़ाया गर्दा, ‘बलम जी हॉट लागेला’पर लगाए ऐसे ठुमके; वीडियो देख रह जाएंगे दंग
अक्षरा सिंह की कातिलाना अदाओं ने फिर उड़ाया गर्दा, ‘बलम जी हॉट लागेला’पर लगाए ऐसे ठुमके; वीडियो देख रह जाएंगे दंग
अक्षरा सिंह की कातिलाना अदाओं ने फिर उड़ाया गर्दा, ‘बलम जी हॉट लागेला’पर लगाए ऐसे ठुमके; वीडियो देख रह जाएंगे दंग
अक्षरा सिंह की कातिलाना अदाओं ने फिर उड़ाया गर्दा, ‘बलम जी हॉट लागेला’पर लगाए ऐसे ठुमके; वीडियो देख रह जाएंगे दंग