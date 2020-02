View this post on Instagram

Congratulations for the first song and such a nice song @aashnahegde❤ . . . . . #Repost @pakkhihegde ・・・ Posted @withrepost • @aashnahegde Fir #CallWaiting pe kyun rakhna? @mr.mnv . MY FIRST MUSIC VIDEO IS NOW OUT!! ♥️🕺🏻🕺🏻 @zeemusiccompany @sonamohapatra @chiragaroraa @kumaarofficial @anuragbedii @kirthirai @juhi.dance10 @kartikvijayparida @dezainkhan @iamsamkhan93 #ZeeMusicOriginals #callwaiting #love #trending #music #instagood #instalife