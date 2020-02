View this post on Instagram

"I L👀k in the lens not with my eyes but with my He♥️rT" #goodmorning #love #photooftheday #instadaily #fitness #canon #shootmode #makeup #fashion #model #actress #indianactress #potrait #behindthescenes #bollywood #bhojpuri #cinema #styleinspiration #happy #likealways #fashionmodel #fashionphotography #kolkata #bong #beauty #reddress #art #mood #travel #motivation