India tariff news LIVE updates: रूस से तेल खरीदने पर देश में गरमाई राजनीति, क्या होगा अगला कदम?

भारत-यूएस व्यापार तनाव और रूस से ऊर्जा आयात पर विवाद
हाल ही में भारत-यूएस के बीच व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने रविवार को कहा कि जो देश रूस से तेल आयात कर रहे हैं, वे भारत के इस कदम पर आपत्ति जता रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत को अपनी राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही यह निर्णय लेना होगा कि किस देश से आयात करना है। नायडू ने यह भी कहा कि भारत रूस से तेल खरीदने के मामले में किसी भी तरह की धमकियों के आगे झुकेगा नहीं।
इसी बीच, भारत के अमेरिका में राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम से बातचीत की, जिसमें उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा और भारत-अमेरिका ऊर्जा व्यापार को बढ़ाने पर चर्चा की। ग्राहम ने भी भारत से आग्रह किया है कि वह रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने में मदद करे। उन्होंने कहा कि भारत यूएस के साथ संबंधों को सुधारने के लिए इस दिशा में पहल कर सकता है।
वहीं, अमेरिका ने भारत पर स्टील, एल्यूमिनियम और उनके डेरिवेटिव्स पर 50 प्रतिशत तक के कड़े टैरिफ लगाए हैं। यह कदम जून में लिया गया था, जो भारत के रूस से व्यापार करने पर लगाए गए दंड स्वरूप है। भारत इस कड़े टैरिफ को “अन्यायपूर्ण और अनुचित” करार देता है और इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। अगर भारत ऐसा करता है, तो यह पहली बार होगा जब वह अमेरिका की इस कड़ी नीति का जवाब देगा।
इस बीच, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने इस टैरिफ को “बड़ी गलती” कहा है। उनका मानना है कि अमेरिका का यह कदम भारत को रूस और चीन के करीब ला सकता है, जो अमेरिकी हितों के खिलाफ हो सकता है। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफ्री सैक्स ने भी कहा है कि भारत के लिए चीन के खिलाफ क्वाड जैसे गठजोड़ में अमेरिका के साथ खड़ा होना सुरक्षा दृष्टि से फायदेमंद नहीं है। उन्होंने ट्रम्प की टैरिफ नीति को असंवैधानिक भी बताया।
अमेरिका ने भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए हैं, जिसमें से पहले 25 प्रतिशत अगस्त 7 से लागू हो चुके हैं और बाकी 25 प्रतिशत अगस्त 27 से लागू होंगे। ये टैरिफ रूस से तेल खरीदने पर लगाए गए हैं, ताकि रूस को युद्ध समाप्ति के लिए दबाव में लाया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 15 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में मुलाकात करेंगे, जिसके बाद अमेरिका-रूस के बीच शांति वार्ता की उम्मीद जताई जा रही है।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस पूरे विवाद के बीच भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के लिए निर्णय करेगा और किसी भी दबाव में नहीं आएगा।
राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था सबसे गतिशील, कुछ लोगों को पसंद नहीं
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे "तेज़ और गतिशील" है, और कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आ रही है। सिंह ने कहा, "आज, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज़ और गतिशील है, तो वह भारत की अर्थव्यवस्था है।"
पीटीआई के अनुसार, सिंह ने कहा, "कई लोग कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जब भारत में भारतीयों के हाथों से बनी चीज़ें दुनिया के देशों में जाएँ, तो वे उन देशों में बनी चीज़ों से ज़्यादा महंगी हो जाएँ, और इतनी महंगी हो जाएँ कि दुनिया के लोग उन्हें ख़रीदें ही नहीं।"
ट्रंप के टैरिफ पर स्टीफन कोलबर्ट ने कहा, 'उम्मीद है कि आपने अपनी घड़ियों को 'और महंगा' पर वापस सेट करना याद रखा होगा।'
स्टीफन कोलबर्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ की आलोचना करते हुए कहा कि इन शुल्कों से अमेरिका में गॉज, बैंडेज और वैडिंग जैसी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएँगी। कोलबर्ट ने कहा, "अपने नए उत्पाद, स्टीव के वैड को पेश करने का यह बिल्कुल सही समय है। इसमें क्या है? आपको क्या परवाह? आप तो खून बह रहा है। यह एक वैड है।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी घड़ियों को 'और महंगा' पर वापस सेट करना याद रखा होगा।"
भारतीय राजदूत ने अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के साथ ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा की
दोनों देशों के बीच टैरिफ तनाव के बीच, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम से बात की। क्वात्रा ने X पर एक पोस्ट में कहा, "सीनेटर @LindseyGrahamSC से बात की और उनके साथ हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर भारतीय दृष्टिकोण साझा किया, जिसमें अमेरिका के साथ ऊर्जा व्यापार बढ़ाना भी शामिल है।"
यह ग्राहम द्वारा यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने में मदद के लिए भारत से आग्रह करने के एक दिन बाद आया है। ग्राहम ने X पर पोस्ट किया था, "जैसा कि मैं भारत में अपने दोस्तों से कहता रहा हूँ, भारत-अमेरिका संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम जो वे कर सकते हैं, वह है राष्ट्रपति ट्रम्प को यूक्रेन में इस रक्तपात को समाप्त करने में मदद करना।"