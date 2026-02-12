Live

Bharat Bandh LIVE Updates: आज देशभर में हड़ताल, दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में जानें क्‍या बंद रहेगा और क्‍या खुला

February 12, 2026

Bharat Bandh LIVE Updates: भारत–अमेरिका ट्रेड डील और चार नए लेबर लॉ के खिलाफ समेत कई अन्य मांगों को लेकर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने गुरुवार (12 फरवरी, 2026) को भारत बंद का एलान किया है. देशव्यापी भारत बंद में किसान संगठन भी शामिल होंगे. ऐसे में बंद का असर व्यापक हो सकता है. यह बंद इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ और यूटीयूसी सहित 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने बुलाया है. इसके साथ ही बैंक कर्मचारी संगठनों ने भी गुरुवार (12 फरवरी) को ही राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई है. जानकारों की मानें तो गुरुवार को होने वाले भारत बंद का असर पूरे भारत में नजर आ सकता है. सड़कों पर भले ही इस बंद का कम असर नजर आए, लेकिन इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है. बैंकिंग  सेवाओं के चलते इसका असर कई अन्य सेवाओं पर पड़ सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत बंद में ऑल इंडिया बैंक एंप्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) और बैंक एंप्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) ने अपने सदस्यों से इस हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया है। इन संगठनों के साथ 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनें (CTUs) भी हड़ताल में भाग लेंगी. कहा जा रहा है कि इस बंद में 30 करोड़ श्रमिक शामिल होंगे.  इन संगठनों का दावा है कि देश भर के 600 से अधिक जिलों में इस बंद का असर देखने को मिलेगा.

