Bhagalpur Chunav Result 2025 LIVE: भागलपुर सीट पर जबरदस्त मुकाबला, किसकी होगी जीत किसकी हार; कल होगा मुकाबला

🕒 Updated: November 14, 2025 07:25:41 AM IST

Bhagalpur Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे शुक्रवार, 14 नवंबर को आने वाले हैं. शुक्रवार को आठ बजे मतों की गिनती शुरू हो जाएगी. 11 नवंबर को मतदान पूरे होने के बाद सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल ने एनडीए की जीत का ऐलान कर दिया है. एग्जिट पोल के मुताबिक एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनते हुए नजर आ रही है. बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठने के लिए तैयार है. NDA में जनता दल-यूनाइटेड (JDU), भारतीय जनता पार्टी (BJP), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तान अवामी मोर्चा (HUM) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) शामिल हैं. वहीं महागठबंधन ने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है. 

इस बार बिहार की भागलपुर सीट चर्चा का विषय बनी हुई है. इस सीट पर कांग्रेस से अजीत कुमार शर्मा, JSP से अभय कांत झा और भाजपा से रोहित पांडे के बीच मुकाबले देखने को मिलेगी. इस बार भागलपुर सीट पर 57.15% मतदान दर्ज किया गया है. साल 2020 की बात करें तो इस सीट से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी. इस बार देखना दिलचस्प होगी कि कांग्रेस यहां फिर जीत हासिल करती है या भाजपा यहां अपनी जगह बनाने में कामयाब रहती है.

Bhagalpur Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान पूरा हुआ. एग्जिट पोल के मुताबिक, इस सीट पर NDA को बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है. नतीजों से पहले ही हलचल तेज हो गई है. हर किसी को बस नतीजों का इंतजार है.

  • 20:59 (IST) 13 Nov 2025

    Bhagalpur Vidhan Sabha Chunav Result 2025: आज तय होगा बिहार का भविष्य

    Bihar Bhagalpur Vidhan Sabha Election Result 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में इसी महीने की 6 और 11 तारीख को संपन्न हुआ. दो चरणों के इस मतदान के बाद फैसले की तारीख, यानी 14 नवंबर भी आ गया. बाल दिवस के दिन बिहार के अगले पांच साल का भविष्य तय होगा. 

