Begusarai Chunav Result 2025 LIVE: बेगूसराय विधानसभा सीट पर विपक्ष कर पाएगा कब्जा? या भाजपा इस बार भी मार लेगी बाजी

बेगूसराय विधानसभा चुनाव परिणाम, Begusarai Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बेगूसराय विधानसभा सीट पर मतदान पूरा हो चुका है. अब 14 नवंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे. इस बार कांग्रेस से अमिता भूषण, एएपी से डॉ. मीरा सिंह और JSP से सुरेंद्र कुमार साहनी इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं. इस बार बेगूसराय विधानसभा सीट पर 66.44% मतदान दर्ज किया गया है. साल 2020 में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी. भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुंदन सिंह ने कांग्रेस को भारी वोटों के अंतर से मात दी थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि बेगूसराय विधानसभा सीट पर जीत किसे मिलती है?