Live

Begusarai Chunav Result 2025 LIVE: बेगूसराय विधानसभा सीट पर विपक्ष कर पाएगा कब्जा? या भाजपा इस बार भी मार लेगी बाजी

🕒 Updated: November 14, 2025 07:33:03 AM IST

बेगूसराय विधानसभा चुनाव परिणाम, Begusarai Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बेगूसराय विधानसभा सीट पर मतदान पूरा हो चुका है. अब 14 नवंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे. इस बार कांग्रेस से अमिता भूषण, एएपी से डॉ. मीरा सिंह और JSP से सुरेंद्र कुमार साहनी इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं. इस बार बेगूसराय विधानसभा सीट पर 66.44% मतदान दर्ज किया गया है. साल 2020 में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी. भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुंदन सिंह ने कांग्रेस को भारी वोटों के अंतर से मात दी थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि बेगूसराय विधानसभा सीट पर जीत किसे मिलती है?

Begusarai Chunav Result 2025 LIVE: बेगूसराय विधानसभा सीट पर विपक्ष कर पाएगा कब्जा? या भाजपा इस बार भी मार लेगी बाजी

Begusarai Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी घमासान चरम पर है. एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त मिल रही है. लेकिन कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकते हैं.

Live Updates

  • 20:54 (IST) 13 Nov 2025

    Begusarai Vidhan Sabha Chunav Result 2025: NDA-महागठबंधन आमने-सामने की लड़ाई

    Bihar Begusarai Vidhan Sabha Election Result 2025: बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए हुए चुनाव में राष्टीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन आमने-सामने की लड़ाई में हैं. कई सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने इसे त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश की है. 

वेब स्टोरीज

शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजा में पढ़ें ये चमत्कारी मंत्र,...

November 14, 2025

इन पौधे को लगाने से आता है गुड लक! खुलने...

November 14, 2025

चल रही शनि की ढैय्या से हो रहे हैं बर्बाद?...

November 14, 2025

क्या पैर पर पैर रखकर सोने से घटती है उम्र?...

November 13, 2025

एनर्जी बूस्ट करने के लिए गुड़ और तिल से बनाएं...

November 13, 2025

कश्मीर की वादियों में बसा है स्वर्ग से भी सुंदर...

November 13, 2025
Begusarai Chunav Result 2025 LIVE: बेगूसराय विधानसभा सीट पर विपक्ष कर पाएगा कब्जा? या भाजपा इस बार भी मार लेगी बाजी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Begusarai Chunav Result 2025 LIVE: बेगूसराय विधानसभा सीट पर विपक्ष कर पाएगा कब्जा? या भाजपा इस बार भी मार लेगी बाजी
Begusarai Chunav Result 2025 LIVE: बेगूसराय विधानसभा सीट पर विपक्ष कर पाएगा कब्जा? या भाजपा इस बार भी मार लेगी बाजी
Begusarai Chunav Result 2025 LIVE: बेगूसराय विधानसभा सीट पर विपक्ष कर पाएगा कब्जा? या भाजपा इस बार भी मार लेगी बाजी
Begusarai Chunav Result 2025 LIVE: बेगूसराय विधानसभा सीट पर विपक्ष कर पाएगा कब्जा? या भाजपा इस बार भी मार लेगी बाजी