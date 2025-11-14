Live

Barbigha Chunav Result 2025 LIVE: बरबीघा की गद्दी पर कौन होगा काबिज? दोनों तरफ से कड़ा मुकाबला

🕒 Updated: November 14, 2025 06:09:37 AM IST
Barbigha Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने ही वाले हैं, ऐसे में सभी उम्मीदवार अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं. बरबीघा सीट के उम्मीदवारों का भी यही हश्र होने वाला है. सत्तारूढ़ एनडीए के घटक दल जनता दल यूनाइटेड ने इस सीट से डॉ. कुमार पुष्पंजय को उम्मीदवार बनाया है. पिछली बार जेडीयू के सुदर्शन कुमार ने जीत हासिल की थी. इस बीच, महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस ने इस सीट से त्रिशूलधारी सिंह को मैदान में उतारा है. अब देखना ये है कि इन दोनों में से इस बार कौन बाजी मारता है. पल-पल की अपडेट के लिए आपको inkhabar वेबसाइट से जुड़े रहना होगा. 
Live Updates

  • 00:39 (IST) 14 Nov 2025

