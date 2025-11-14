Bankipur Chunav Result 2025 LIVE: बांकीपुर में कौन देगा किसको मात? RJD और बीजेपी में कड़ा मुकाबला

Live

Bankipur Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बांकीपुर विधानसभा सीट बिहार की सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धी सीटों में से एक मानी जाती है. पटना ज़िले की यह सीट पटना साहिब संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और यहां वैश्य और कायस्थ समुदाय का दबदबा है. वर्तमान विधायक नितिन नवीन (भाजपा) लगातार तीन बार इस सीट से जीत चुके हैं. इससे 2025 का चुनाव काफ़ी कड़ा हो गया है.  जहां बीजेपी ने फिर से नितिन नवीन को मैदान में उतारा है वहीं RJD ने रेखा कुमारी को मैदान में उतारा है. अब देखना ये है कि इन दोनों में से इस बार कौन बाजी मारता है. पल-पल की अपडेट के लिए आपको inkhabar वेबसाइट से जुड़े रहना होगा. 
