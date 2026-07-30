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Bankipur By-Election 2026 Live: बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग आज, प्रशांत किशोर-नीरज कुमार और रेखा गुप्ता में कौन मारेगा बाजी?

🕒 Updated: July 30, 2026 05:35:55 AM IST

Bankipur upchunav 2026 live updates: बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज (30 जुलाई) को मतदान हो रहा है. सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं. बांकीपुर उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 3 लाख 79 हजार 616 मतदाता करेंगे. इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर, राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता और एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के बीच माना जा रहा है.

बांकीपुर उपचुनाव 2026 लाइव अपडेट्स
बांकीपुर उपचुनाव 2026 लाइव अपडेट्स

बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों और बिहार पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है. प्रशासन के अनुसार, मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 14 कंपनियां लगाई गई हैं. इनमें 9 प्लाटून स्वायड, 18 स्टैटिक सर्विलांस टीम, 6 वीडियो सर्विलांस टीम, 3 वीडियो व्यूइंग टीम और 42 सेक्टर पदाधिकारी शामिल हैं.

इसके अलावा विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है. मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्र के आसपास किसी भी प्रकार की भीड़ या अनावश्यक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी.

मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. नगर निगम की ओर से 1,266 कर्मियों की तैनाती की गई है, जो साफ-सफाई, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे. मतदान केंद्रों पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.

बता दें कि तीन अगस्त को मतगणना होगी. मतगणना के लिए बोरिंग रोड स्थित एएन कॉलेज में केंद्र बनाया गया है. इससे पहले चुनाव प्रचार मंगलवार शाम समाप्त हुआ था.

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Live Updates

  • 05:07 (IST) 30 Jul 2026

    नितिन नबीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है बांकीपुर सीट

    बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की बांकीपुर विधानसभा सीट पर आज मतदान हो रहा है. नितिन नबीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने और राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई है.

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