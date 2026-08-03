Bankipur Bypoll result 2026 live updates: आज खुलेगी EVM की किस्मत! बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग 8 बजे से, हर अपडेट पर नजर

Bihar UpChunav result live update: कुछ ही घंटों में इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है. 30 जुलाई को हुए बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का नतीजे आज, यानी 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे. वोटों की गिनती पटना के एएन कॉलेज स्थित काउंटिंग सेंटर में सुबह 8 बजे शुरू होगी. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज़िला प्रशासन ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. सुरक्षा और प्रवेश की व्यवस्था को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.

Bankipur Bypoll Result 2026