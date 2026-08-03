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Bankipur Bypoll result 2026 live updates: आज खुलेगी EVM की किस्मत! बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग 8 बजे से, हर अपडेट पर नजर

🕒 Updated: August 3, 2026 06:07:04 AM IST

Bihar UpChunav result live update: कुछ ही घंटों में इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है. 30 जुलाई को हुए बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का नतीजे आज, यानी 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे. वोटों की गिनती पटना के एएन कॉलेज स्थित काउंटिंग सेंटर में सुबह 8 बजे शुरू होगी. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज़िला प्रशासन ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. सुरक्षा और प्रवेश की व्यवस्था को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.

Bankipur Bypoll Result 2026
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Bankipur Bypoll result 2026 live updates: आज खुलेगी EVM की किस्मत! बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग 8 बजे से, हर अपडेट पर नजर

Live Updates

  • 05:58 (IST) 03 Aug 2026

    Bihar UpChunav result live update: कड़ी सुरक्षा के बीच केवल पास-धारकों को ही प्रवेश

    Bihar UpChunav result live update: पटना ज़िला प्रशासन ने साफ़ निर्देश जारी किए हैं कि वोट-गिनती केंद्र में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके पास वैध एंट्री पास होगा. प्रक्रिया को पारदर्शी और नियंत्रित रखने के लिए हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग पास जारी किए गए हैं. नियमों के अनुसार, एक पास से केवल एक ही व्यक्ति को प्रवेश मिल सकता है.

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