Banka Chunav Result 2025 LIVE: बांका सीट पर BJP के राम नारायण मंडल और RJD के संजय कुमार के बीच कांटे की टक्कर

Banka Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब सबकी निगाहें बांका विधानसभा सीट पर टिकी हैं. सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों में यहां दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है. बांका सीट पर इस बार बीजेपी के राम नारायण मंडल और आरजेडी के संजय कुमार के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है. वोटों की गिनती जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे यहां राजनीतिक तापमान भी चढ़ता जा रहा है.

Banka Chunav Result 2025 LIVE

बांका विधानसभा सीट बिहार की उन हॉट सीटों में शामिल है, जहां हर चुनाव में सत्ता और विपक्ष की साख दांव पर होती है. साल 2020 में इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2015 में आरजेडी ने कब्जा जमाया था.