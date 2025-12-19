Bangladesh Violence Live: ‘कुछ ऐसा होने वाला है, जो पूरे बांग्लादेश…’, उस्मान हादी को गोली मारने से पहले आरोपी ने गर्लफ्रेंड से क्या कहा था?

bangladesh violence

Bangladesh Violence Live Update: बांग्लादेश में माहौल पिछले कई सालों से खराब है. लेकिन एक बार फिर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी है. दरअसल, बांग्लादेश के कई शहरों में एक बार फिर लोगों ने सड़कों पर उतरकर आवाज उठानी शुरू कर दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी ढाका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. कई इलाकों में आगजनी और पत्थरबाजी की भी खबरें हैं. बांग्लादेश में हिंसा शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की, जिनकी सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. बांग्लादेश में हिंसा पर लेटेस्ट अपडेट के लिए इंडिया टुडे डिजिटल टीम से जुड़े रहें.

बांग्लादेश एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है. वहीं पड़ोसी मुल्क के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और राजधानी ढाका में कुछ अख़बारों के दफ्तरों पर हमले हुए हैं. खास बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद मोहम्मद यूनुस सरकार के कार्यकाल में यह पहला बड़ा विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है. अज्ञात हमलावरों द्वारा सिर में गोली मारे जाने से गंभीर रूप से घायल हुए शरीफ उस्मान हादी का गुरुवार रात सिंगापुर के एवरकेयर अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. सिर में गंभीर चोटों के चलते उनका शुरुआती ऑपरेशन ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया गया था, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया था.