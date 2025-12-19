Bangladesh Violence Live: ‘कुछ ऐसा होने वाला है, जो पूरे बांग्लादेश…’, उस्मान हादी को गोली मारने से पहले आरोपी ने गर्लफ्रेंड से क्या कहा था?

Bangladesh Violence Live Update: बांग्लादेश में माहौल पिछले कई सालों से खराब है. लेकिन एक बार फिर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी है. दरअसल, बांग्लादेश के कई शहरों में एक बार फिर लोगों ने सड़कों पर उतरकर आवाज उठानी शुरू कर दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी ढाका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. कई इलाकों में आगजनी और पत्थरबाजी की भी खबरें हैं. बांग्लादेश में हिंसा शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की, जिनकी सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. बांग्लादेश में हिंसा पर लेटेस्ट अपडेट के लिए इंडिया टुडे डिजिटल टीम से जुड़े रहें.
बांग्लादेश एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है. वहीं पड़ोसी मुल्क के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और राजधानी ढाका में कुछ अख़बारों के दफ्तरों पर हमले हुए हैं. खास बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद मोहम्मद यूनुस सरकार के कार्यकाल में यह पहला बड़ा विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है. अज्ञात हमलावरों द्वारा सिर में गोली मारे जाने से गंभीर रूप से घायल हुए शरीफ उस्मान हादी का गुरुवार रात सिंगापुर के एवरकेयर अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. सिर में गंभीर चोटों के चलते उनका शुरुआती ऑपरेशन ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया गया था, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया था.
12 दिसंबर को ढाका में बाइक सवार नकाबपोश हमलावरों ने उस्मान हादी को गोली मारी थी. इस हमले का मुख्य आरोपी और कथित शूटर फैसल करीम है. जांच में सामने आया है कि गोलीबारी से एक रात पहले फैसल ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा था कि 'कुछ ऐसा होने वाला है, जो पूरे बांग्लादेश को हिला देगा.' फैसल करीम और उसके साथ गोली चलाने वाले आरोपी अब भी फरार हैं.
बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले के भालुका में धर्म का अपमान करने के आरोप में भीड़ ने एक हिंदू युवक को पीट-पीटकर मार डाला. बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद युनूस की ओर जारी बयान में मैमनसिंह में हुई हत्या की निंदा की गई है. मोहम्मद यूनुस के प्रेस विंग ने फेसबुक पर लिखा, "हम मैमनसिंह में एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या की कड़ी निंदा करते हैं. नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. इस नाज़ुक घड़ी में, हम हर नागरिक से हिंसा, उकसावे और घृणा का विरोध करके शहीद हादी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आह्वान करते हैं."
भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने शुक्रवार को बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पड़ोसी देश में ‘घटनाक्रम के पीछे कट्टरपंथियों का हाथ है’. उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि स्थिति पर उनका नियंत्रण है.
Bangladesh Violence Live: बांग्लादेश में, मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को आने वाले चुनावों में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है. शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी अंतरिम सरकार पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रही है. अवामी लीग को चुनावों में हिस्सा लेने से बैन कर दिया गया है, जो 12 फरवरी को होने वाले हैं.
Bangladesh Violence Live: बांग्लादेश के खुलना में पत्रकार इमदादुल हक मिलन की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने बताया कि इस घटना में एक और व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मिलन शालुआ प्रेस क्लब के अध्यक्ष थे. हमले के समय मिलन शालुआ बाज़ार में एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे. दो मोटरसाइकिलों पर चार लोग अचानक आए, उन्हें गोली मारी और भाग गए.