Bakhtiarpur Chunav Result 2025 LIVE: अनिरुद्ध कुमार और अरुण कुमार के बीच कांटे की टक्कर, कौन मारेगा बाजी?

🕒 Updated: November 14, 2025 07:20:21 AM IST

Bakhtiarpur Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE Updates: बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर, मंगलवार को दो चरणों में मतदान संपन्न हुआ था. पहले चरण में 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोट डाले गए. इस बार मतदान प्रतिशत अब तक का सबसे ज्यादा रहा, जिससे जनता के उत्साह और बदलाव की उम्मीदें झलकती हैं. अब 14 नवंबर, शुक्रवार को वोटों की गिनती जारी है और नतीजे थोड़ी देर में सामने होंगे.

बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोचक है. यहां से अनिरुद्ध कुमार और अरुण कुमार के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है. बख्तियारपुर का यह परिणाम तय करेगा कि बिहार में एनडीए की लहर बरकरार रहती है या महागठबंधन पलटवार करता है.

  • 17:20 (IST) 13 Nov 2025

    Bakhtiarpur Chunav Result 2025 LIVE: जनता ने NDA गठबंधन के खिलाफ जताया गुस्सा, पप्पू यादव

    "गिनती शुरू होने से पहले पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें भरोसा है- इस बार जनता ने महागठबंधन का साथ दिया है. उनके अनुसार लोगों में एनडीए गठबंधन के प्रति नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी और वे राज्य में परिवर्तन की उम्मीद कर रहे थे."

