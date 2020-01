नई दिल्ली. Tata Altroz Launched: देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी कार टाटा टिएगो, टाटा नेक्सॉन और टाटा टिगोर के जरिये मार्केट पर छा जाने के बाद बुधवार 22 जनवरी को प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में एंट्री करते हुए टाटा अल्ट्रोज लॉन्च कर दिया. टाटा अल्ट्रोज के पेट्रोल वर्जन की शुरुआती कीमत 5.29 लाख रुपये और डीजल वर्जन की 6.99 लाख रुपये है. टाटा अल्ट्रोज नए अल्फा (ALFA) आर्किटेक्चर पर डेवलप पहली और इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज से लैस दूसरी कार है. अपनी आकर्षक डिजाइन के साथ ही इंडस्ट्री में पहली बार पेश की गई कई खूबियों और ग्लोबल एनसीएपी 5-स्टार रेटिंग प्राप्त टाटा अल्ट्रोज ने सुरक्षा, डिजाइन, ड्राइविंग डायनैमिक्स, टेक्नोलॉजी और कस्टमर सटिस्फेक्शन के मामले में गोल्ड स्टैंडर्ड स्थापित किया है.

टाटा अल्ट्रोज को भारत में 5 कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है जिनमें हाई स्ट्रीट गोल्ड, मिडटाउन ग्रे, स्काई लाइन सिल्वर, डाउनटाउन रेड और अवेन्यू व्हाइट प्रमुख हैं. इसके साथ ही टाटा अल्ट्रोज को 5 वैरिएंट XE, XM, XT, XZ and XZ (O) में भारतीय बाजार में पेश किया गया है. टाटा अल्ट्रोज 6 अलग-अलग फैक्ट्री-फिटेड कस्टमाइज ऑप्शंस में आएगी. टाटा अल्ट्रोज की इंजन कैपिसिटी की बात करें तो इसमें BS6 एमिशन नॉर्म्स वाला 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि 85bhp पावर और 113 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. वहीं 1.5 लीटर डीजल इंजन में यह 89bhp पावर और 113 एनएम टॉर्क जेनरेट करता है. टाटा मोटर्स ने अल्ट्रोज के दोनों इंजन में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन दिया है.

टाटा मोटर्स की प्रीमियम हैचबैक कार टाटा अल्ट्रोज की बाकी खूबियों की बात करें तो इसमें 7 इंच डुअल टोन एलॉय व्हील, प्रोजेक्टर हेडलैंप, रियर स्पिलिट एलईडी टेल लैंप, ऑटो हेडलैंप, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ ही रियर पार्किंग सेंसर कैमरा, हाई स्पीड अलर्ट, फ्रंट सीट पर बैठने वालों को सीट-बेल्ट अलार्म, फ्रंट एयरबैग्स समेत अन्य फीचर्स दिए गए हैं. टाटा अल्ट्रोज में 7 इंच का इन्फोटेनमेंट और ऐपल कार प्ले जैसे फीचर्स भी हैं. टाटा अल्ट्रोज की टक्कर मारुति सुजुकी बलेनो, होंडा जैज, टोयोटा ग्लांजा, फॉक्सवैगन पोलो और हुंडई आई20 से है.

Now, every drive will feel like a golden experience, with Altroz- India's Safest Car, starting at Rs 5.29 Lakh*. Book #TheGoldStandard today pic.twitter.com/mrwiklOLwM — Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) January 22, 2020

टाटा मोटर्स ने अल्ट्रोज को लॉन्च करने के साथ ही टाटा नेक्सॉन, टाटा टिएगो और टाटा टिगोर का फेसलिफ्ट वर्जन भी लॉन्च किया. नई नेक्सॉन 1.2 लीटर रेवोट्रॉन टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल BSVI इंजन और 1.5 लीटर रेवोटॉर्क टर्बोचार्ज्डं डीजल BSVI इंजन में उपलब्ध होगी. टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट कार की शुरुआती कीमत 6.95 लाख रुपये है और इसके टॉप मॉडल की कीमत 8.45 लाख रुपये रखी गई है. वहीं टाटा टिएगो फेसलिफ्ट 2020 बेहद सफल रही पहली पीढ़ी की टिएगो का उत्तराधिकारी है. टाटा ने अब तक 2.5 लाख टिएगो बेचे हैं. टाटा टियागो फेसलिफ्ट मैनुअल और एएमटी दोनों ऑप्शंस में उपलब्धि होगी. यह 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल BSVI इंजन में आएगी और 4.60 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में उपलब्ध होगी.

The All New Nexon launches at INR 6.95 Lakh. Book now and Evolve to #NexLevel. pic.twitter.com/8opOdvfbKM — Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) January 22, 2020

Get ready to experience city driving like never before in the New Tigor with 4-star Global NCAP safety rating. #TheSedanForTheStarshttps://t.co/MPD0bst4Il pic.twitter.com/Voc8IUUS8E — Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) January 22, 2020

टाटा टिगोर 2020 को कंपनी ने 5.75 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में बाजार में पेश किया है और यह 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल BSVI इंजन में आएगी. नई टिगोर यानी टाटा टिगोर फेसलिफ्ट का डिजाइन एक्जिक्यूटिव लेवल का है. इसे मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशंस में पेश किया गया है.

