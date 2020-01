नई दिल्ली. MG ZS EV Delivery Starts: एमजी (मौरिस गैराज) मोटर इंडिया ने बीते 23 जनवरी को भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार MG ZS EV लॉन्च की. इस धांसू इलेक्ट्रिक एसयूवी की लॉन्चिंग से पहले ही महज 27 दिनों में 2800 यूनिट से ज्यादा बुकिंग हुई. शुरुआती कीमत 20.88 लाख रुपये में लॉन्च एमजी जेडएस ईवी के टॉप वैरिएंट्स की कीमत 23.58 लाख रुपये है. लॉन्चिंग के 4 दिन बाद ही एमजी इंडिया ने जेडएस ईवी की पहली डिलिवरी एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेस लिमिटेड (ईईसीएल) को की.

देश में मोबिलिटी के भविष्य और इसमें एमजी मोटर इंडिया जैसी मोटर वाहन कंपनियों की भूमिका पर बोलते हुए ईईएसएल के एमडी सौरभ कुमार ने कहा कि भारत में मोबिलिटी का भविष्य बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है जो कि टिकाऊ भी है. यह देखकर खुशी होती है कि एमजी मोटर इंडिया जैसी निजी कंपनियां सरकार के ईवी विजन को बढ़ावा देने के लिए मजबूत कदम उठा रही हैं. इलेक्ट्रिक वीइकल को अपनाने से कई लाभ होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण कम करना और महंगे फ्यूल पर कम निर्भरता.

उल्लेखनीय है कि एमजी ने भारत में जेडएस को फेरिस वाइट, कोपनहेगन ब्लू और करंट रेड कलर ऑप्शन के साथ ही एक्साइट और एक्सक्लूसिव जैसे वैरिएंट्स में लॉन्च किया है. फिलहाल MG ZS EV की बिक्री दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद में ही शुरू हुई है, लेकिन धीरे-धीरे इसकी बिक्री अन्य शहरों में भी शुरू होगी. एमजी जेड एस ईवी के फीचर्स की बात करें तो इसमें 44.5 KWh की अल्ट्रा हाई डेंसिटी बैटरी लगी है जो कि 143 पीएस मैक्सिमम पावर और 353 न्यूटन मीटर टॉर्क जेनरेट कर सकती है. एमजी जेडएस ईवी की बैटरी के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह एक बार चार्ज होने पर 340 किलोमीटर तक चल सकती है. बैटरी को चार्ज होने में 6-8 घंटे लगते हैं. इसमें ऑटो ट्रांसमिशन ऑप्शन है.

We are happy to welcome India’s first MG ZS #EV delivered to #EESL today! Gaurav Gupta, Chief Commercial Officer, @MGMotorIn handed over the key to our MD @Saurabh_KumR . @PIB_India @ians_india @PTI_News @ANI pic.twitter.com/dszfVcxErs

