Hyundai Creta 2020 Launched In India: हुंडई मोटर मंडिया लिमिटेड ने भारत में All New Hyundai Creta लॉन्च कर दी है और इसकी कीमत 9.99 लाख रुपये से शुरू होकर 17.2 लाख रुपये तक जाती है. पहले से मार्केट में मौजूद हुंडई क्रेटा के BS6 वर्जन के साथ ही स्टाइल, इंटीरियर और लुक में काफी बदलाव कर ग्राहकों के सामने एसयूवी का बेहतरीन विकल्प देने वालीं हुंडई Hyundai Creta 2020 के जरिये धमाल मचाने के लिए तैयार है. जानें All New Hyundai Creta की कीमत, फीचर्स, वैरिएंट्स के साथ ही इंजन क्षमता समेत पूरी जानकारी.

नई दिल्ली. Hyundai Creta 2020 Launched In India: हुंडई मोटर इंडिया ने सोमवार 16 मार्च को भारत में आधिकारिक तौर पर अपनी सबसे पॉप्युलर कार Hyundai Creta के BS6 वर्जन यानी All New CRETA 2020 को भारत में लॉन्च करने की घोषणा की. देश की पहली स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रवाइजर और शुरुआत से ही सबसे बड़ी निर्यातक ह्यूंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने आज अपनी बहुप्रतीक्षित All New CRETA– The Ultimate SUV को लॉन्च किया. 1st जनरेशन CRETA की सफलता के बाद 2nd जनरेशन All New CRETA फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, पावर पैक्ड परफॉर्मेंस और सुविधा व सहूलियत के नए फीचर्स के साथ अपने सेग्मेंट में नए बेंचमार्क स्थापित करने के लिए तैयार है. हुंडई ने All New CRETA को नए ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज ‘Sensuous Sportiness’ के आधार पर तैयार किया है.

All New CRETA में सेगमेंट के लीडिंग फीचर्स हैं, जिनमें प्रमुख हैं- ट्रायो बीम एलईडी हेडलैंप, वॉयस इनेबल्ड स्मार्ट पैनेरमिक सनरूफ, 26.03 सेमी एचडी इन्फोटेनमेंट, प्रीमियम इंटीरियर, ड्राइव मोड सेलेक्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड, बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम (8 स्पीकर), पैडल शिफ्टर और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक समेत अन्य.

All New CRETA में 50 से ज्यादा फीचर के साथ अडवांस्ड ब्लू लिंक और वॉयस एक्टिवेटेड इन-कार कंट्रोल के लिए वेक-अप वर्ड हेलो ब्लू लिंक भी दिया गया है. हुंडई मोटर इंडिया न्यू क्रेटा 2020 में 5 नए पावरट्रेन ऑप्शन दे रही है जो हैं- New 1.5 lltre MPi (BS6) Petrol (6MT/ IVT); New 1.5 litre U2 CRDi (BS6) Diesel (6MT/ 6AT); New 1.4 litre Kappa Turbo GDi (BS6) Petrol (7DCT).

All New CRETA के बाकी फीचर्स की बात करें तो सेगमेंट के साथ ही इसके फीचर्स भी बढ़ते और घटते जाते हैं. जैसे- टॉप वैरिएंट में 6 एयरबैग्स के ऑप्शंस हैं. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, रियर डिस्क ब्रेक, स्टियरिंग अडॉप्टिव पार्किंग गाइडलाइंस के साथ रियर कैमरा, आइसोफिक्स, बर्गलर अलार्म समेत अन्य फीचर्स हैं. वहीं स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें ड्राइवर और को-पैसेंजर के लिए डुअल एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रियर पार्किंग सेंसर, ड्राइवर एवं पैसेंजर सीटबेल्ट रिमाइंडर, प्रीटेंशनर और लोड लिमिटर के साथ इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे फीचर्स भी हैं.

All New CRETA का फ्रंट फेस कास्केडिंग ग्रिल के साथ हुंडई के नए सिग्नेचर फेस की झलक दिखाता है, वहीं साइड प्रोफाइल कॉन्फिडेंट और स्पोर्टी लुक देता है. डायनामिक रियर डिजाइन भी इसके आकर्षण को बढ़ाता है, जो All New CRETA के फ्यूचरिस्टिक और मस्कुलर स्टांस की झलक दिखाते हैं. इसके साथ ही ट्रायो बीम एलईडी हेडलैंप, क्रेसेंट ग्लो एलईडी डीआरएल, लाइटनिंग आर्क C पिलर, एलईडी टेललैंप और एयरोडायनामिक रियर स्पॉइलर All New CRETA के फ्यूचरिस्टिक डिजाइन को नई पहचान देते हैं.

लॉन्चिंग के मौके पर हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के एमडी व सीईओ एस. एस. किम ने कहा कि All New CRETA हुंडई के अल्टीमेट साइंस ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग का नतीजा है, जिसकी मदद से भारतीय ग्राहकों के लिए एक Ultimate SUV बनाई गई है. इसे सुपरस्ट्रक्चर पर तैयार किया गया है और यह एक शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस का भरोसा दिलाती है. मुझे विश्वास है कि All New CRETA 2020 अपने सेगमेंट को लीड करती रहेगी.

Presenting the Ultimate Introductory Price of #AllNewCRETA, The Ultimate SUV starting at INR 9 99 000. To know more about it's Ultimate Features click here https://t.co/v1sOzBxaed pic.twitter.com/qTDfVQEHre — Hyundai India (@HyundaiIndia) March 16, 2020

Hyundai sets the Benchmark with the Launch of #AllNewCRETA, The Ultimate SUV. Fully loaded with Segment Leading Ultimate Features, Advanced Blue Link Technology, 5 New Powertrain Options and More. Click here for more details https://t.co/v1sOzBxaed pic.twitter.com/fVtfhuaqXl — Hyundai India (@HyundaiIndia) March 16, 2020

