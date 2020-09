Datsun Car Offers: फेस्टिव सीजन से ठीक पहले डैटसन इंडिया (Datsun India) अपने पूरे प्रॉडक्ट पोर्टफोलियो पर सितंबर में स्पेशल डिस्काउंट दे रही है. डैटसन, एक्सचेंज बोनस, कैश डिस्काउंट और कॉरपोरेट जैसे बेनेफिट्स से ग्राहकों को आकर्षित करना चाहती है. बायर्स, डैटसन लाइन-अप पर 54,500 रुपये तक का टोटल बेनेफिट्स हासिल कर सकते हैं. डैटसन की लाइन-अप में RediGo, Go और Go Plus शामिल हैं.

यह ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए हैं, यह स्टॉक खत्म होने या 30 सितंबर 2020 तक के लिए हैं. कार कंपनी अपनी एंट्री लेवल हैचबैक Datsun RediGo पर टोटल 29,500 रुपये तक के बेनेफिट्स ऑफर कर रही है. इन ऑफर में बुकिंग बेनेफिट्स और एक्सचेंज ऑफर हैं, जो कि क्रमशः 7,500 रुपये और 15,000 रुपये तक हैं. इसके अलावा, कंपनी 7,000 रुपये तक का कॉरपोरेट ऑफर दे रही है.

डैटसन की Go हैचबैक पर भी शानदार ऑफर मिल रहे हैं. इस महीने कंपनी Datsun Go पर 54,500 रुपये तक के बेनेफिट्स दे रही है. इन बेनेफिट्स में 20,000 रुपये तक के कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज बेनेफिट्स शामिल हैं. इसके अलावा, 7,500 रुपये तक का बुकिंग बेनेफिट ऑफर किया जा रहा है. कंपनी अपनी इस कार पर 7,000 रुपये का कॉरपोरेट ऑफर भी दे रही है.

कंपनी अपनी 7 सीटर Go Plus पर 49,500 रुपये तक के बेनेफिट्स दे रही है. इसमें 15,000 रुपये तक के कैश बेनेफिट्स और 20,000 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर है. इसके अलावा, 7,500 रुपये तक का बुकिंग बेनेफिट भी दिया जा रहा है. साथ ही, 7000 रुपये का कॉरपोरेट ऑफर दिया जा रहा है. बुकिंग बेनेफिट्स 15 सितंबर तक के लिए ही वैलिड है.

Honda X Blade BS6 Price: होंडा X-Blade BS6 बाइक के दाम में इजाफा, जानें नई कीमत

BMW New Car Launched: BMW 3 सीरीज Gran Turismo शैडो एडिशन भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

और पढ़ें