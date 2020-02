Auto Expo 2020 Suzuki New Bikes: सुजुकी मोटरसाइकल इंडिया ने ऑटो एक्सपो 2020 में Katana, GSX-RR MotoGP, V-Strom 650XT समेत 23 नए प्रोडक्ट्स किए पेश, देखें क्या है खास

Auto Expo 2020 Suzuki New Bikes: ऑटो एक्सपो 2020 की शुरुआत हो चुकी है और कार के साथ ही देश-विदेश की बाइक निर्माता कंपनियां भी अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के साथ ही अपकमिंग प्रोडक्ट्स शोकेस भी कर रही हैं. सुजुकी मोटरसाइकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसएमआइपीएल) ने ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो 2020 के दौरान All New Access 125, Gixxer series, Burgman Street और Intruder के BS6 संस्करणों को लॉन्च किया. इसके साथ ही सुजुकी मोटरसाइकल इंडिया ने Katana, GSX-RR MotoGP जैसे अन्य प्रोडक्ट्स भी पेश किए. देखें डिटेल रिपोर्ट.