Aurangabad Chunav Result 2025 LIVE: औरंगाबाद में किसका दिखेगा दबदबा, क्या फिर से कांग्रेस मारेगी बाज़ी या इस बार BJP करेगी पलटवार?

Aurangabad Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है. अब लोगों को बस रिजल्ट का इंतजार है. बिहार की औरंगाबाद सीट पर सभी की नजरें टिकी हैं. औरंगाबाद की सीट पर दूसरे चरण में चुनाव हुए थे यानि की 11 नवंबर को इस सीट पर वोटिंग हुई और अब सभी को इंतज़ार है उस नाम का जो इस सीट से मारेगा बाज़ी. चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो औरंगाबाद विधानसभा सीट पर राजपूतों का दबदबा रहा है. 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह ने रामाधर सिंह को करीबी मुकाबले में हराया था, जबकि बसपा से लड़े अनिल कुमार 18 हजार वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे. इस बार भी कांग्रेस ने आनंद शंकर सिंह को ही टिकट दिया है. वहीं दूसरी तरफ BJP ने त्रिविक्रम नारायण सिंह को औरंगाबाद सीट से चुनावी रण में उतारा है. वहीं जन सुराज पार्टी ने नंद किशोर यादव को टिकट थमाया है. हालांकि इस सीट पर कांग्रेस और BJP के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. इस सीट पर कौन चल रहा है आगे और किसको हो रहा बड़ा नुकसान? यहां पर देखते रहें पल-पल का रुझान.
