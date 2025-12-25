Live

Atal birth centenary Live: राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी, 100वीं अटल जयंती पर लखनऊ में भव्य आयोजन

🕒 Updated: December 25, 2025 09:58:45 AM IST

Atal birth centenary: उत्तर प्रदेश सरकार आज, 25 दिसंबर को, पूरे राज्य में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मना रही है. इस मौके पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 65 एकड़ में फैले नए बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर जनसंघ परंपरा से जुड़े तीन वरिष्ठ नेताओं – अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी – की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे.

Atal birth centenary Live: राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी, 100वीं अटल जयंती पर लखनऊ में भव्य आयोजन
Atal birth centenary: उत्तर प्रदेश सरकार आज, 25 दिसंबर को, पूरे राज्य में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मना रही है. इस मौके पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 65 एकड़ में फैले नए बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर जनसंघ परंपरा से जुड़े तीन वरिष्ठ नेताओं – अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी – की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे.

Live Updates

  • 09:58 (IST) 25 Dec 2025

    Rashtra Prerna Sthal Inauguration Live: 'सदैव अटल' स्मारक

     Rashtra Prerna Sthal Inauguration Live: पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 'सदैव अटल' स्मारक पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।

  • 09:56 (IST) 25 Dec 2025

    Rashtra Prerna Sthal Inauguration Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

     Rashtra Prerna Sthal Inauguration Live: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 'सदैव अटल' स्मारक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

  • 09:55 (IST) 25 Dec 2025

    Rashtra Prerna Sthal Inauguration Live: एक म्यूज़ियम का भी होगा उद्घाटन

    Rashtra Prerna Sthal Inauguration Live:  जनसंघ के संस्थापक नेताओं की यादों को सहेजने के लिए एक म्यूज़ियम का भी उद्घाटन किया जाएगा. यह 65 एकड़ की नेशनल इंस्पिरेशन साइट ₹232 करोड़ की लागत से बनाई गई है. सिर्फ़ कांस्य की मूर्तियों पर ही ₹21 करोड़ खर्च किए गए हैं. इस कार्यक्रम के लिए लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया गया है. चौराहों को मालाओं से सजाया गया है, और दीवारों पर पेंट किया गया है. 

  • 09:55 (IST) 25 Dec 2025

    Rashtra Prerna Sthal Inauguration Live Update:  वेंकैया नायडू चुने गए अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष

    Rashtra Prerna Sthal Inauguration Live Update:  एम वेंकैया नायडू अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष चुने गए हैं.

  • 08:24 (IST) 25 Dec 2025

    Atal birth centenary Live: कई जगहों पर कलाकार करेंगे परफॉर्म

    Atal birth centenary Live: दर्शक कविता पाठ, लोक गीत, सूफी संगीत, कठपुतली, शहनाई वादन, आल्हा गायन, राजस्थानी लोक नृत्य, जादू के शो और पारंपरिक नृत्य रूपों जैसे बम रसिया, धोबिया, फरुवाही और मयूर नृत्य देखेंगे.कार्यक्रम के शेड्यूल के अनुसार, कवि, लोक गायक, नर्तक और अन्य सांस्कृतिक कलाकार कई जगहों पर हिस्सा लेंगे, जो उत्तर प्रदेश की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि को उजागर करेंगे.

Load More

वेब स्टोरीज

इन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए ये फेमस ब्यूटी ब्रांड

December 24, 2025

दिवाली से लेकर होली तक, यहां देखें 2026 के त्योहारों...

December 24, 2025

सेलिब्रिटी फिटनेस का आखिर क्या है राज? विदेशी या फिर...

December 24, 2025

प्रियंका चोपड़ा विश्वभर में बेहद ही प्रसिद्ध हैं. फिर चाहे...

December 24, 2025

ये हैं बॉलीवुड के 7 एजलेस स्टार्स, जो आज भी...

December 23, 2025

10 लाख लोगों के खाते में आएगी करोड़ो की रकम!...

December 23, 2025
Atal birth centenary Live: राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी, 100वीं अटल जयंती पर लखनऊ में भव्य आयोजन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Atal birth centenary Live: राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी, 100वीं अटल जयंती पर लखनऊ में भव्य आयोजन
Atal birth centenary Live: राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी, 100वीं अटल जयंती पर लखनऊ में भव्य आयोजन
Atal birth centenary Live: राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी, 100वीं अटल जयंती पर लखनऊ में भव्य आयोजन
Atal birth centenary Live: राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी, 100वीं अटल जयंती पर लखनऊ में भव्य आयोजन