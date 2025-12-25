Live

Atal birth centenary Live: राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी, 100वीं अटल जयंती पर लखनऊ में भव्य आयोजन

Atal birth centenary: उत्तर प्रदेश सरकार आज, 25 दिसंबर को, पूरे राज्य में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मना रही है. इस मौके पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 65 एकड़ में फैले नए बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर जनसंघ परंपरा से जुड़े तीन वरिष्ठ नेताओं – अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी – की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे.

