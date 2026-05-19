Home > एस्ट्रो > अपमान भूलना इनके बस की बात नहीं! मौका मिलते ही बदला लेते हैं ये 4 राशि वाले

अपमान भूलना इनके बस की बात नहीं! मौका मिलते ही बदला लेते हैं ये 4 राशि वाले

Astrology Hindi: ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कुछ राशियों के लोगों में बदला लेने की भावना बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा होती है. ये लोग बाहर से शांत दिख सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा दबाकर रखते हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही 4 राशियों के बारे में जिन्हें अपमान सहना बिल्कुल पसंद नहीं होता.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 19, 2026 5:24:17 PM IST

मौका मिलते ही बदला लेते हैं ये 4 राशि वाले
मौका मिलते ही बदला लेते हैं ये 4 राशि वाले


Astrology Hindi: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर राशि का स्वभाव अलग होता है. कुछ लोग बेहद शांत और सरल स्वभाव के होते हैं. वे छोटी-छोटी बातों को दिल से नहीं लगाते और जल्दी लोगों को माफ कर देते हैं. लेकिन कुछ राशियों के लोग ऐसे भी माने जाते हैं जो अपने अपमान को कभी नहीं भूलते. अगर कोई इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दे तो ये अंदर ही अंदर उस बात को लंबे समय तक याद रखते हैं और मौका मिलने पर जवाब देना नहीं भूलते.

 वृश्चिक राशि 

वृश्चिक राशि के लोग बेहद भावुक, रहस्यमयी और जुनूनी स्वभाव के माने जाते हैं. ये जिस व्यक्ति को अपना मान लेते हैं उसके लिए पूरी ईमानदारी से खड़े रहते हैं. लेकिन अगर कोई इनके भरोसे को तोड़ दे या इन्हें धोखा दे, तो ये बात इन्हें बहुत गहराई तक चोट पहुंचाती है.ज्योतिष के अनुसार वृश्चिक राशि वाले लोग अपमान को जल्दी नहीं भूलते. ये सीधे प्रतिक्रिया देने की बजाय सही समय का इंतजार करते हैं और मौका मिलने पर जवाब देना जानते हैं.

You Might Be Interested In

 वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोग आमतौर पर शांत, धैर्यवान और व्यवहारिक माने जाते हैं. ये बिना वजह विवाद में पड़ना पसंद नहीं करते. लेकिन अगर कोई इनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए तो इनका गुस्सा काफी भयंकर हो सकता है.कहा जाता है कि ये लोग सालों तक अपने साथ हुई गलत बातों को याद रख सकते हैं. बाहर से शांत दिखने वाले वृषभ राशि के लोग अंदर ही अंदर उस अपमान को महसूस करते रहते हैं.

 मकर राशि 

मकर राशि वाले लोग अनुशासित और व्यावहारिक स्वभाव के होते हैं. ये लोग अपनी मेहनत और इज्जत को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं. अगर कोई व्यक्ति इनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो ये उसे आसानी से माफ नहीं करते.ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार मकर राशि वाले लोग बदला लेने में जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि सही समय आने का इंतजार करते हैं. ये सोच-समझकर प्रतिक्रिया देने वाले माने जाते हैं.

 सिंह राशि 

सिंह राशि के लोग स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी माने जाते हैं. इन्हें अपनी इज्जत और पहचान बेहद प्रिय होती है. अगर कोई इनके सम्मान को चुनौती दे तो ये बेहद आक्रामक हो सकते हैं.कहा जाता है कि सिंह राशि वाले लोग सामने वाले को उसी अंदाज में जवाब देना पसंद करते हैं. इनका गुस्सा कई बार लोगों को हैरान कर सकता है. ये लोग किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Khatarnak RashiyanLeo HoroscopeRevenge Zodiac SignsScorpio Personality
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पाचन से लेकर इम्यूनिटी तक, बड़ी इलायची है हेल्थ का...

May 19, 2026

48 साल की दीपशिखा इस शख्स से करेंगी शादी?

May 19, 2026

हीटवेव में भूलकर भी न खाएं ये चीजें!

May 19, 2026

घर पर बनाएं हेल्दी एंड क्रंची ‘मखाना नमकीन’

May 19, 2026

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026

जौन एलिया के 8 बेहतरीन शेर

May 18, 2026
अपमान भूलना इनके बस की बात नहीं! मौका मिलते ही बदला लेते हैं ये 4 राशि वाले

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अपमान भूलना इनके बस की बात नहीं! मौका मिलते ही बदला लेते हैं ये 4 राशि वाले
अपमान भूलना इनके बस की बात नहीं! मौका मिलते ही बदला लेते हैं ये 4 राशि वाले
अपमान भूलना इनके बस की बात नहीं! मौका मिलते ही बदला लेते हैं ये 4 राशि वाले
अपमान भूलना इनके बस की बात नहीं! मौका मिलते ही बदला लेते हैं ये 4 राशि वाले