Home > एस्ट्रो > Wolf Supermoon 2026: पौष पूर्णिमा आज, आसमान में नजर आएगा ‘Wolf Moon’ कब और कैसे देखें, जानें यहां

Wolf Supermoon 2026: पौष पूर्णिमा आज, आसमान में नजर आएगा ‘Wolf Moon’ कब और कैसे देखें, जानें यहां

Wolf Supermoon 2026: आज पौष पूर्णिमा है, साल 2026 की पहली पूर्णिमा आज 3 जनवरी, शनिवार को है. इस दिन आसमान में अद्भुत नजारा देखा जाएगा. जानते हैं कब और कैसे देखें आसमान में 'Wolf Moon'.

By: Tavishi Kalra | Last Updated: January 3, 2026 1:36:44 PM IST

Wolf Supermoon 2026: पौष पूर्णिमा आज, आसमान में नजर आएगा ‘Wolf Moon’ कब और कैसे देखें, जानें यहां


Wolf Supermoon 2026: आज 3 जनवरी, शनिवार साल 2026 की पहली पूर्णिमा है. इस दिन चांद अपने विशष्ट रूप में दिखाई देगा. इस दिन पूर्णिमा के चांद को वुल्फ मूल (Wolf Moon) कहा जा रहा है. आज शाम को सूर्यास्त के बाद वुल्फ मून (Wolf Moon) आसमान में देखा जाएगा. यह नजारा बहुत अद्भुत होगा. यह नजारा आज आप आसमान में कितनें बजे देख पाएंगे और क्यों इसे वुल्फ मूनकहा जा रहा है, जानते हैं विस्तार में.

You Might Be Interested In

आज पौष माह की पूर्णिमा तिथि है. कर्क राशि में नजर आएगा वुल्फ सुपरमून. इस दिन चांद अपने पूरे आकार में होता है इसीलिए पूर्णिमा को फुल मून (Full Moon) भी कहा जाता है. लेकिन आज की पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है इस दिन चांद अन्य पूर्णिमा के मुकाबले बड़ा नजर आता है. 

‘वुल्फ मून’ क्या है?

आज के दिन दिखने वाले पूर्ण चंद्रमा को वूल्फ मून भी कहा जाता है. Wolf अंग्रेजी में भेड़िया के लिए इस्तेमाल होता है. कहा जाता है कि पुराने समय में सर्दियों के इन दिनों में लोगों को रात में भेड़ियों की बहुत अधिक आवाजें सुनाई देती थीं. ये भेड़िये रात में अपना खाना खोजने के लिए निकलते थे. इसलिए इनकी आवाजें अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक सुनाई देती थीं. इसलिए इस पूर्णिमा के चांद को वुल्फ मून भी कह दिया जाता है.

You Might Be Interested In

कितने बजे दिखेगा वूल्फ मून?

वुल्फ मून आप 3 जनवरी को शाम के समय आसमान में देख पाएंगे. इस दिन सूर्यास्त के साथ आपको आसमान में नारंगी रंग का बड़ा सा चांद खिलता दिखेगा. आज सूर्यास्त शाम 5 बजकर 37 मिनट पर होगा. इसे आप नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, इस तरह का नजारा इससे पहले 1912 में देखा गया था.

इसके बाद ऐसा बड़ा चांद देखने के लिए आपको 9 महीने का इंतजार करना होगा. इसके बाद अगले 9 महीने तक इतना चमकीला चंद्रमा नजर नहीं आएगा. आज  चांद अन्य पूर्णिमाओं से 30% ज्यादा चमकीला दिखेगा और 14% ज्यादा बड़ा भी दिखाई देगा.

Magh Mela 2026: माघ मेला आज से शुरू, नोट करें पवित्र 6 बड़े स्नान की डेट्स

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

You Might Be Interested In
Tags: 3 january 2026purnima 2026supermoon 2026wolf moon 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

2026 में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर ये...

January 2, 2026

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025
Wolf Supermoon 2026: पौष पूर्णिमा आज, आसमान में नजर आएगा ‘Wolf Moon’ कब और कैसे देखें, जानें यहां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Wolf Supermoon 2026: पौष पूर्णिमा आज, आसमान में नजर आएगा ‘Wolf Moon’ कब और कैसे देखें, जानें यहां
Wolf Supermoon 2026: पौष पूर्णिमा आज, आसमान में नजर आएगा ‘Wolf Moon’ कब और कैसे देखें, जानें यहां
Wolf Supermoon 2026: पौष पूर्णिमा आज, आसमान में नजर आएगा ‘Wolf Moon’ कब और कैसे देखें, जानें यहां
Wolf Supermoon 2026: पौष पूर्णिमा आज, आसमान में नजर आएगा ‘Wolf Moon’ कब और कैसे देखें, जानें यहां