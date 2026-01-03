Wolf Supermoon 2026: पौष पूर्णिमा आज, आसमान में नजर आएगा ‘Wolf Moon’ कब और कैसे देखें, जानें यहां

Wolf Supermoon 2026: आज 3 जनवरी, शनिवार साल 2026 की पहली पूर्णिमा है. इस दिन चांद अपने विशष्ट रूप में दिखाई देगा. इस दिन पूर्णिमा के चांद को वुल्फ मूल (Wolf Moon) कहा जा रहा है. आज शाम को सूर्यास्त के बाद वुल्फ मून (Wolf Moon) आसमान में देखा जाएगा. यह नजारा बहुत अद्भुत होगा. यह नजारा आज आप आसमान में कितनें बजे देख पाएंगे और क्यों इसे वुल्फ मूनकहा जा रहा है, जानते हैं विस्तार में.

आज पौष माह की पूर्णिमा तिथि है. कर्क राशि में नजर आएगा वुल्फ सुपरमून. इस दिन चांद अपने पूरे आकार में होता है इसीलिए पूर्णिमा को फुल मून (Full Moon) भी कहा जाता है. लेकिन आज की पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है इस दिन चांद अन्य पूर्णिमा के मुकाबले बड़ा नजर आता है.

‘वुल्फ मून’ क्या है?

आज के दिन दिखने वाले पूर्ण चंद्रमा को वूल्फ मून भी कहा जाता है. Wolf अंग्रेजी में भेड़िया के लिए इस्तेमाल होता है. कहा जाता है कि पुराने समय में सर्दियों के इन दिनों में लोगों को रात में भेड़ियों की बहुत अधिक आवाजें सुनाई देती थीं. ये भेड़िये रात में अपना खाना खोजने के लिए निकलते थे. इसलिए इनकी आवाजें अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक सुनाई देती थीं. इसलिए इस पूर्णिमा के चांद को वुल्फ मून भी कह दिया जाता है.

कितने बजे दिखेगा वूल्फ मून?

वुल्फ मून आप 3 जनवरी को शाम के समय आसमान में देख पाएंगे. इस दिन सूर्यास्त के साथ आपको आसमान में नारंगी रंग का बड़ा सा चांद खिलता दिखेगा. आज सूर्यास्त शाम 5 बजकर 37 मिनट पर होगा. इसे आप नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, इस तरह का नजारा इससे पहले 1912 में देखा गया था.

इसके बाद ऐसा बड़ा चांद देखने के लिए आपको 9 महीने का इंतजार करना होगा. इसके बाद अगले 9 महीने तक इतना चमकीला चंद्रमा नजर नहीं आएगा. आज चांद अन्य पूर्णिमाओं से 30% ज्यादा चमकीला दिखेगा और 14% ज्यादा बड़ा भी दिखाई देगा.

