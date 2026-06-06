इस महीने क्यों बढ़ रही हैं आग की घटनाएं? संवत्सर में छिपा है इसका राज, जानें किस राशि पर होगा इसका अधिक असर

Astrology Predictions: इन दिनों देश-दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आग लगने, शॉर्ट सर्किट, विस्फोट और भीषण गर्मी जैसी घटनाओं की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के मालवीय नगर और फिर मुजफ्फरनगर में लगी आग की घटनाओं ने लोगों को अंदर तक सदमा पहुंचाया है.

जानकारी के अनुसार इस साल विक्रम संवत 2083 जारी है और यह ‘रौद्र संवत्सर’ है. ‘रौद्र’ शब्द की उत्पत्ति भगवान शिव के उग्र रुद्र स्वरूप से हुई है. माना जा रहा है कि इस संवत्सर में अग्नि तत्व और उग्र ऊर्जा का प्रभाव अधिक सक्रिय रहता है, जो आग लगने की घटनाओं को बढ़ावा देती है.

क्या कहती हैं ज्योतिषीय विशेषज्ञ

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, रौद्र संवत्सर के समय अग्नि तत्व से जुड़े सामानों और कार्यों जैसे बिजली, गैस, केमिकल और भारी मशीनों से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. इसके अलावा इस संवतसर सिर्फ समस्यायें नहीं लाता, बल्कि प्रगति का भी संकेत देता है. इस समय AI,डिजिटल तकनीक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी कई योजनाएं और उपलब्धियां देखने को मिल सकती हैं.

किन राशियों के लिए अच्छा रहेगा समय

ज्योतिषियों के अनुसार मंगल और सूर्य प्रधान कुंडली वाले लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा. मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु राशि वाले लोगों के लिए समय खास, तो रहेगा और नए मौके आपको प्राप्त होंगे. हालांकि किसी भी नए काम को शुरू करने में जल्दबाजी न करें, अन्यथा समस्या हो सकती है. साथ ही जीवन में अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना विशेष प्रभावी माना जाता है.

किन राशियों के लिए हो सकती है समस्या

ज्योतिषियों के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में मंगल और सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, उन लोगों के लिए यह संवत्सर विशेष फलदाई नहीं है. वृषभ, कर्क, मकर और कुंभ राशि के लोगों के लिए ये संवत्सर कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है. हालांकि इसका असर कुंडली में बैठे ग्रहों के अनुसार हर व्यक्ति पर अलग-अलग होगा.

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है. Inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है. किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से विमर्श जरूर करें.