Numerology: 11:11 का क्या है महत्व, जानें क्यों देता है ये शुभ संकेत
Home > Astrology > Numerology: 11:11 का क्या है महत्व, जानें क्यों देता है ये शुभ संकेत

Numerology: 11:11 का क्या है महत्व, जानें क्यों देता है ये शुभ संकेत

Myth or Reality: मनुष्य बहुत सारी चीजों को मान्यता है फिर चाहे वो नजर न लगे इसलिए लकड़ी को छूना, या पलक टूटने पर कोई विश मांग लेना पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब करने से सच में विश पूरी होती है, इसी तरह से रात को 11 बजकर 11 मिनट पर अपनी मनोकामनाओं के बारे में ईश्वर से प्रार्थना करने का चलन बढ़ गया है. तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे कितनी सच्चाई है.

By: Shivi Bajpai | Published: September 18, 2025 5:36:49 PM IST

manifestation
manifestation

Numerology: अक्सर लोग घड़ी पर 11:11 देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि इसका क्या मतलब है?  क्या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है, या इसका अंक शास्त्र से कोई संबंध है. अगर बात करें अंक शास्त्र (Numerology) की तो ये समय शुभ संकेत लेकर आता है. तो आइए विस्तार से इसके बारे में समझते हैं

अंक ज्योतिष में 11 का महत्व

अंक ज्योतिष में 11 एक मास्टर नंबर माना जाता है. यह आध्यात्मिक जागरण, अंतर्ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. जब यह दोहराकर 11:11 के रूप में दिखाई देता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. इसे ब्रह्मांड का संकेत माना जाता है कि व्यक्ति सही मार्ग पर है और उसके विचारों को साकार करने का समय आ गया है.

आध्यात्मिक दृष्टि

आध्यात्मिक रूप से 11:11 का अर्थ होता है कि ब्रह्मांड और आत्मा के बीच संबंध मजबूत हो रहा है. इसे “सिंक्ड्रॉनिसिटी” का पल माना जाता है, जब आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक लय में आ जाती है. इस समय किए गए संकल्प, प्रार्थना या सकारात्मक सोच जल्दी फलीभूत होती है.

शुभ संकेत क्यों है?

शास्त्र मानते हैं कि 11:11 दिखना इस बात का प्रतीक है कि कोई नई शुरुआत या सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है. यह संदेश देता है कि आपके विचार और इच्छाएं साकार होने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए नकारात्मक सोच से बचें और सकारात्मकता को अपनाएं.

क्या भूत-प्रेत सच में होते हैं? जानें क्या कहते हैं शास्त्र

ध्यान और मनोकामना का समय

कई विद्वान मानते हैं कि 11:11 का समय ध्यान और संकल्प का सर्वश्रेष्ठ समय है. अगर आप इस समय अपनी मनोकामना को स्पष्ट भाव से सोचें और ब्रह्मांड से प्रार्थना करें तो उसका फल मिलने की संभावना अधिक होती है.

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन कैसे करें घटस्थापना, जानें पूरी विधि

Tags: benefits of manifestationmanifestationmanifestation kya hota haiNumerology
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
Numerology: 11:11 का क्या है महत्व, जानें क्यों देता है ये शुभ संकेत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Numerology: 11:11 का क्या है महत्व, जानें क्यों देता है ये शुभ संकेत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Numerology: 11:11 का क्या है महत्व, जानें क्यों देता है ये शुभ संकेत
Numerology: 11:11 का क्या है महत्व, जानें क्यों देता है ये शुभ संकेत
Numerology: 11:11 का क्या है महत्व, जानें क्यों देता है ये शुभ संकेत
Numerology: 11:11 का क्या है महत्व, जानें क्यों देता है ये शुभ संकेत