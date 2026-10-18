Weekly Horoscope 19 To 25 October 2026: इस सप्ताह किन राशियों का चमकेगा भाग्य, किसे पार्टनर देगा धोखा; जानें- मेष से मीन तक का साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 19 To 25 October 2026: अक्टूबर माह का तीसरा सप्ताह कई राशियों के लिए अच्छा जाने वाला है. 19 अक्टूबर से शुरू हुआ ये सप्ताह 25 अक्टूबर को रविवार के साथ समाप्त होगा. मौसम के बदलाव के कारण कई राशियों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है.. इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति में बदलाव के कारण कई राशियों को नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है. इसके साथ ही लंबे समय से ढूंढ रहे लोगों को नई नौकरी मिल सकती है. आइए जानते हैं कैसा रहेगा अक्टूबर महीने का ये सप्ताह.

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

इस सप्ताह कोई बड़ा निवेश करने से बचें. निवेश से पहले सलाह लेना बेहतर होगा वरना फायदे की जगह नुकसान हो सकता है. दफ्तर में रिश्ते बनाने के बजाय प्रोफेशनल बनें. आपको इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान और चिंतित रहना चाहिए. परिवार का कोई सदस्य बीमार हो सकता है. छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा. वीकेंड पर लंबी यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन इस दौरान यानी यात्रा के दौरान खुद वाहन चलाने से बचें. चाहें तो रेंट पर कैब कर सकते हैं.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

मौसमी बदलाव के बीच स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत रहें. लाइफस्टाइफ को ठीक. अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बदलाव लाते हुए अपनी फिटनेस पर ध्यान दें, इस सप्ताह आप अपने वित्त पर अच्छा नियंत्रण रखे. वित्तीय स्वतंत्रता और मजबूती का आनंद ले सकते हैं. आप एक निवेश करने पर भी विचार कर सकते हैं जो आपके लिए आय का एक अच्छा स्रोत हो सकता है, लेकिन कंपनी का प्रोफाइल और उसकी हिस्ट्री देखने के बाद ही निवेश करना अच्छा रहेगा.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

व्यापार और कारोबार अच्छा नहीं रहेगा. इस सप्ताह के दौरान मिथुन राशि जातकों के लिए वित्तीय अनिश्चितताएं हो सकती हैं. ऐसे में निवेश से जुड़े कोई भी निर्णय लेते समय सावधान रहें. हालांकि, किसी अज्ञात स्रोत से आपके धन में अचानक लाभ की भविष्यवाणी की गई है. वीकेंड पर धन लाभ का योग बन रहा है. इस सप्ताह सुबह-सुबह व्यायाम करने से आपकी सेहत में भारी अंतर आएगा. सेहत के प्रति सचेत रहे और शराब के अत्यधिक सेवन से बचें जो आपके आंतरिक अंगों में अत्यधिक दर्द के कारण आपको हाल ही में अस्पताल ले जा सकता है. माना जाता है कि इस सप्ताह आपके साथी (लव पार्टनर/लाइफ पार्टनर) को भी धन लाभ होगा.

कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि के जातकों की वित्तीय स्थिति पिछले सप्ताह की तरह ही रहेगी. इस बात की संभावना अधिक है कि आपको निवेश के अवसर मिलेंगे जहां आपको सतर्क रहने की जरूरत है. बुधवार के बाद आप अपने भीतर कुछ शानदार ऊर्जा भी महसूस करेंगे जो व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से आप जिन गतिविधियों में शामिल हैं, उसमें रिफ्लेक्शन होगा. आपकी बेहतर स्वास्थ्य आदतों के कारण, आपका स्वास्थ्य और वजन दोनों ही इस सप्ताह स्थिर रहेंगे.

सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

यह सप्ताह आपके पिछले प्रयासों और किए गए निवेशों के कारण आप में से कुछ के लिए भाग्य और सफलता लेकर आएगा. आपके परिवार का कोई करीबी आपसे कुछ वित्तीय सहायता के लिए संपर्क कर सकता है जो जोखिम मुक्त सहायता होगी. पेट से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं, इसलिए आपको अपने खान-पान से सावधान रहने की जरूरत है.

कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

आप में से कुछ लोगों का वजन भी थोड़ा बढ़ने का अनुमान है. पिछले कुछ दिनों से आप जिस सिरदर्द का सामना कर रहे हैं वह इस सप्ताह के दौरान बढ़ सकता है. जिस क्षेत्र में आप लंबे समय से योजना बना रहे थे, उस क्षेत्र में पैसा निवेश करने का यह सही समय है. छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा.

तुला साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

इस सप्ताह कोई व्यक्ति जिसे आपने पूर्व में कुछ पैसे उधार दिए हों, वह भी आपको वह राशि लौटा सकता है. इस सप्ताह की शुरुआत में ऐसी किसी भी चीज़ का सेवन करने से बचें जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो. धूम्रपान और शराब का सेवन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. कारोबार में फायदा होगा. माता-पिता धार्मिक यात्रा का प्लान बना सकते हैं. आपका कोई दोस्त इस सप्ताह आपको अत्यधिक लाभ कमाने में मदद करेगा.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

इस बार सप्ताह के मध्य तक आपके पिछले प्रयास आपको कुछ धन लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं. कुछ और निवेश के अवसर मिलेंगे, जिसे आप सतर्कता के साथ करें. अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने लंबे समय तक बिताने से आपकी आंखों में कठिनाई हो सकती है. छात्रों के लिए इस सप्ताह किसी परीक्षा का परिणाम आएगा.

धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

इस सप्ताह घर या वाहन खरीदना कोई बुरी बात नहीं होगी क्योंकि समय आपके अनुकूल चल रहा है. इस बात की प्रबल संभावना है कि आप इस सप्ताह उधार दिए गए धन को खो सकते हैं, इसलिए निर्णय लेते समय थोड़ा सतर्क रहें. आप अपना वजन कम करने की सोच रहे हैं, वे इस सप्ताह एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए कुछ कर सकते हैं. छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा.

मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

इस सप्ताह आपको धन लाभ होगा, लेकिन अनाप-शनाप निवेश से बचना होगा. कोशिश करें कि. नामी और चर्चित कंपनी में ही निवेश करें. ज्यादातर लोग गलत निवेश की वजह से नुकसान में आ जाते हैं. वीकेंड पर कहीं बाहर जाने का योग बन सकता है. यात्रा के दौरान संभलकर वाहन चलाएं. दफ्तर में प्रमोशन का योग बन रहा है. वरिष्ठ जन आपसे खुश हैं. जूनियर के साथ भी संबंध सामान्य बनाएं.

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

इस सप्ताह आप अपने वित्त का प्रबंधन शानदार ढंग से करेंगे. अतिरिक्त खर्च और आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें जो आपकी बचत और जेब दोनों को प्रभावित कर सकती हैं. इस सप्ताह अगर आप किसी निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह सही समय है. इस सप्ताह की शुरुआत में आपको अच्छे निवेश के भी मौके भी मिलेंगे. स्वस्थ और घर का बना खाना खाने पर अधिक ध्यान दें जो आपके फिट शरीर के लिए आवश्यक पर्याप्त मात्रा में पोषण प्रदान करेगा.

मीन साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

आर्थिक रूप से यह सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए मिला-जुला रहेगा. व्यर्थ के खर्चों से बचें. किसी के बहकावे में आकर कोई ऐसी लग्जरी चीज ना खरीदें, जिससे कोई लाभ भविष्य में ना मिलता दिखे. आपके परिवार के नकद लाभ में वृद्धि होगी. आप इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का अतिरिक्त ध्यान रखने पर विचार करें, क्योंकि कुछ छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपकी लाइफ स्टाइल को प्रभावित कर सकती हैं. हालांकि समस्याएं उतनी गंभीर नहीं होंगी, फिर भी यह आपके भौतिक शरीर पर भारी पड़ सकती हैं.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.