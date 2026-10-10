Weekly Horoscope 11 October to 17 October 2026: किन राशियों को कारोबार में होगा लाभ तो किसे मिलेगा पार्टनर से धोखा, किसे आएगा नौकरी का अच्छा ऑफर; पढ़िये साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope (11 October to 17 October 2026): यह सप्ताह कुछ जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा. ज्यादातर जातकों का कारोबार सामान्य रहेगा. बड़ा निवेश ना करें बल्कि कारोबार को धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं. परिवार में स्वास्थ्य संबंध समस्याएं पैदा हो सकती हैं. आइये जानते हैं कैसे रहेगा मेष से मीन तक, सभी राशियों का हाल.

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

इस सप्ताह आपको अपनी सेहत में कोई लापरवाही नहीं बरतनी है. आपको किसी प्रकार के तनाव से दूर रहने की आवश्यकता है. अगर आप सफल रहे तो पूरे सप्ताह आपसे अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे. पूरे सप्ताह विद्यार्थी पढ़ाई में पूरी मेहनत करें. आर्थिक स्थिति को लेकर इस सप्ताह आपको कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि आपको नए सप्ताह में बिना सोचे-समझे निवेश नहीं करना है वरना बड़ा नुकसान हो सकता है. इस सप्ताह जरूरी चीजों पर ही धन खर्च करें तो बेहतर रहेगा. करियर में इस सप्ताह आपको सफलता मिलेगी. छात्रों के लिए परिणाम सुखद आएंगे.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

यह सप्ताह आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है. कारोबार-व्यवसाय पर आपको अधिक ध्यान देना होगा. धन को लेकर इस सप्ताह आप अच्छा खर्चा करेंगे. आप कुछ महंगे कपड़े गाड़ियां आदि की खरीदारी भी करेंगे. आपको शेयर मार्केट आदि में निवेश करने के लिए प्लानिंग करनी होगी. आपको सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. इस सप्ताह आपकी कुछ रुकी हुई योजनाएं शुरू होंगी. विद्यार्थी नए सप्ताह में अपने समय को इधर-उधर बर्बाद ना करें.इस सप्ताह नौकरी में भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे. इस सप्ताह जल्दबाजी में कोई काम करने से बचना होगा. अगर आप सफल रहे तो पूरे सप्ताह आपसे अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे. पूरे सप्ताह विद्यार्थी पढ़ाई में पूरी मेहनत करें. आर्थिक स्थिति को लेकर इस सप्ताह आपको कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ सकता है.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

यह सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहने वाला है. आपको किसी नए रिश्ते को बनाने का भी मौका मिलेगा. आपको आज वाणी की मधुरता को बनाए रखना बेहतर रहेगा,तभी आप लोगों से अपना काम आसानी से निकलवा पाएंगे. आपकी वाणी आपको मान सम्मान दिलवाएगी. आप अपने किसी भी काम को करने के लिए निसंकोच आगे बढ़ेंगे और आप किसी की भी परवाह नहीं करेंगे. इस सप्ताह बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग किसी बड़ी स्कीम में अपना धन लगा सकते हैं,जिससे उन्हें अच्छी बचत हो सकती हैं.

कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

इस सप्ताह जीवन में कुछ तनाव पनप सकता है,लेकिन आप उसे आपसी बातचीत के जरिए समाप्त करने में कामयाब रहेंगे. राजनीति क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की छवि और निखरेंगी. उन्हें किसी बड़े नेता से मिलने का मौका मिल सकता है. आपकी कोई पिछली की गई गलती कार्यक्षेत्र में अधिकारियों के सामने उजागर हो सकती है,जिसके लिए आपको डांट भी खानी पड़ सकती है. आप कुछ धन अपनी शान शौकत की चीजों पर भी खर्च करेंगे. इस सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है. यदि आप किसी संपत्ति का सौदा करने जा रहे हैं,तो उसके चल-अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांच लें.

कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

इस सप्ताह आपको किसी से धन उधार मांगने से बचना होगा वरना आपको उसे उतार पाना मुश्किल होगा. इस सप्ताह आपके लिए लेनदेन के मामले में सावधानी बरतने के लिए रहेगा. आपको किसी निवेश संबंधी योजना के पूरे नियमों को समझ कर ही निवेश करना होगा,नहीं तो आप कहीं गलत जगह धन का निवेश कर सकते हैं. आपको अपने किसी विदेश में रह रहे परिजन से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है. इस सप्ताह आपको किसी काम के चलते अक्समात यात्रा पर जाना पड़ सकता है. आप घर व बाहर व्यस्त रहने के कारण परिवार के सदस्यों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे.

तुला साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

इस सप्ताह बिजनेस कर रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है. इस सप्ताह आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है. आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यदि कुछ प्रयास करेंगे,तो उसमें आप सफल रहेंगे. आपको एक से अधिक स्त्रोतों से आय प्राप्त हो सकते है.विद्यार्थी खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर विजय प्राप्त करेंगे, जिससे अपना व परिवार के लोगों का नाम रोशन करेंगे. इस सप्ताह आपके आकर्षण को देखकर आपके शत्रु आपस में लड़कर ही नष्ट हो जाएंगे. करियर को लेकर यदि कुछ लोग परेशान चल रहे थे,तो उनकी वह चिंता भी समाप्त होगी.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

इस सप्ताह आपके किसी काम के पूरे होने की संभावना नहीं थी और उसके पूरा होने से आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में आप अधिकारियों का भरोसा जीतने में भी कामयाब रहेंगे. इस सप्ताह आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आएगा. वरिष्ठ सदस्य यदि आपको कोई सलाह दें,तो आप उस पर चलें इससे आपको लाभ होगा. आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी. आपको इस सप्ताह किसी के मिलने से अहंकार की भावना नहीं लानी है. आपको शासन सत्ता के गठजोड़ का भी लाभ मिलता दिख रहा है.

सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

यदि आपको इस सप्ताह लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा तो अवश्य जाएं इससे आपको कोई अच्छी सूचना भी सुनने को मिल सकती है. आपको इस सप्ताह बड़प्पन दिखाते हुए किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ना होगा वरना आपको समस्या होगी. विद्यार्थियों को सप्ताह के आखिर में यानी वीकेंड पर विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिल सकता है. इस सप्ताह आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. आपके कुछ व्यापार संबंधी योजनाएं गति पकड़ सकती है जिसके आपको अच्छा लाभ मिलेगा. भाग्य के दृष्टिकोण से आपके लिए दिन उत्तम रहने वाला है.

धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है. आप अपने परिजनों से कोई सीख लेंगे,जो आगे चलकर उनके काम आएगी. आप अपनी आपसी सूझबूझ से ही किसी कार्य को करें। किसी से बहसबाजी में ना पड़े,नहीं तो समस्या हो सकती है. इस सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है. आपके कुछ पुराने कानूनी मामले फिर से उभर सकते हैं,जिनके लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ेंगे. सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग अपनी योजनाओं पर ध्यान लगाएं,तभी वह अपने जन समर्थन में इजाफा कर पाएंगे.

मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

आप अपने कुछ आवश्यक कार्य को पूरा करने पर पूरा जोर दें वरना बाद में आपके लिए परेशानी बन सकते हैं. करियर को लेकर यदि आप परेशान चल रहे हैं,तो आपको कोई बेहतर अवसर मिल सकता है. इस सप्ताह आपके पारिवारिक रिश्तो में जुड़ाव लेकर आएगा. आपकी अपने कुछ नए परिचितों से मुलाकात होगी और औधोगिक क्षेत्रों में आप आगे बढ़ेंगे और आपके धन-धान्य में बढ़ोतरी होने से आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी. मित्रों से संबंधों में यदि कुछ दरार चल रही थी,तो वह सुलझेगी.

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

इस सप्ताह आप अपने बजट के मुताबिक खर्च करेंगे तो अच्छा रहेगा,नहीं तो आपको बाद में धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है. आप कुछ सेवा भाव से कार्य में भी ध्यान लगाएंगे.आप अपने स्वभाव में विनम्रता को बनाए रखें,तो आपके लिए बेहतर रहेगा. इस सप्ताह आपको सावधान रहने की आवश्यकता है. आपका कोई लेनदेन से संबंधित मामला आपके लिए किसी नई समस्या को लेकर आ सकता सकता है. आपके कामकाज में आज किसी लालच में आने से बचना होगा वरना आप किसी गलत काम में फंस सकते हैं.

मीन साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

आपके व्यवहार से सभी प्रभावित रहेंगे और कामकाज कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह बेहतर रहेगा. आपको बड़ों की बात सुनकर किसी कार्य को करना अच्छा लाभ दे सकता है. आप अपनी बुद्धि व विवेक से किसी सही निर्णय को समय पर लेकर अपना नुकसान होने से बचा सकते हैं. इस सप्ताह विद्यार्थियों को परीक्षा में जीत मिलने से उनका हौसला और बुलंद होगा. आप उत्साह से कार्य को पूरा करेंगे,जिससे आपका मनोबल भी ऊंचा होगा,लेकिन आपके ऊपर कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियों का बोझ आ सकता है,जिनसे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.