Weekly Horoscope 05 to 11 October 2026: कैसा रहेगा 05 अक्टूबर से 11 अक्टूबर, 2026 के दौरान मेष से मीन तक का हाल, पढ़िए साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 05 October to 11 October 2026: साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह (05 अक्टूबर से 11 अक्टूबर, 2026) सभी राशियों के लिए मिला-जुला रहेगा. इस सप्ताह कुछ राशियों को व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा जबकि कुछ राशि के जातकों स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है. आइए जानते हैं कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए यह सप्ताह?

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

इस सप्ताह पत्नी से चल रहे मतभेद दूर होंगे. कुछ दिनों से बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित है, तो यह समस्या इस सप्ताह दूर हो जाएगी. इस सप्ताह आप भविष्य को लेकर प्रॉपर्टी आदि में बड़ा निवेश कर सकते हैं, जिसका लाभ आगामी समय में आपको देखने को मिलेगा. साथ ही आप कोई नया कारोबार खड़ा कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने मित्रों में रिश्तेदारों से बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है. आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का मन में विचार बना सकते हैं. परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है, जिस कारण परिवार में एक खुशनुमा माहौल देखने को मिलेगा.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

इस सप्ताह वाणी पर संयम रखें नहीं तो आप किसी बड़े विवाद में उलझ सकते हैं। जिस कारण कोर्ट-कचहरी आदि के मामलों में आप उलझ सकते हैं. वृषभ राशि वालों के लिए कुछ मुश्किल भरा रह सकता है, जिसका एक कारण आपका स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होगी. आप कई दिनों से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से परेशान हैं, उचित खानपान का ध्यान रखें. आर्थिक रूप से किसी पर भी विश्वास न करें, वह बड़ी धन राशि किसी को देने से पहले उसके बारे में जानकारी ठीक तरीके से लें. इस सप्ताह मन अशांत रह सकता है. परिवार में आपसी कलह के कारण आप खुद को कमजोर महसूस करेंगे। इस सप्ताह किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास करना आपको बड़ा नुकसान दे सकता है. इस सप्ताह आपके पहले से चल रहा है कार्यों में रुकावट आ सकती है, जिस कारण आर्थिक तौर से आप परेशान हो सकते हैं.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

इस सप्ताह परिवार में संपत्ति आदि का विवाद फिर से सामने आ सकता है, जिस कारण मतभेद बढ़ाने की स्थिति बन सकती है. इस सप्ताह आपको जो भी डिसीजन लें उसमें अपने परिवार की सलाह अवश्य लें वरना कार्य के सफल हो जाने पर सारा दोष रोपण आप अकेले को उठाना पड़ सकता है, इस सप्ताह मकर मिथुन वालों के लिए कुछ उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. रुके हुए कार्य को पूर्ण करने में इस सप्ताह आप सफल होते दिखाई देंगे. मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं. पारिवारिक व आर्थिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आपको अपने मित्रों व ससुराल पक्ष से बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है. जिस कारण स्थिति बैलेंस बनाने में आप सफल होंगे. कुछ बातों को लेकर आपका मन अशांत रह सकता है, परंतु आपके व्यवहार के कारण आप यह बात किसी के समक्ष प्रकट नहीं होने देंगे. इस सप्ताह आप अपने व्यवहार से रूठे हुए व्यक्तियों को भी मानने में सफल होंगे.

कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

यह सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन वाणी पर संयम रखना इस सप्ताह है. किसी बड़े विवाद में फंस सकते हैं। इस सप्ताह अपने क्रोध पर काबू पाना आपके लिए बड़ी सफलता रहेगी. इस सप्ताह सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आपके मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी. वह आपको किसी विशेष सम्मान से सम्मानित भी किया जा सकता है. परिवार में पत्नी और बच्चों से इस सप्ताह खूब पटने वाली है. इस सप्ताह आप परिवार के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं. इस सप्ताह आप अपने फैमिली को लेकर चिंतित दिखाई देंगे, जिस कारण मन कुछ अशांत रह सकता है. इस सप्ताह आपके लिए अपने परिवार को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है, जिस कारण परिवार में कुछ अपनों से मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. हालांकि यह डिसीजन भविष्य की दृष्टि से आपके लिए ठीक रहेगा.

सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है.आपके मन में नए विचार उत्पन्न होंगे। इस सप्ताह अपने आप को फिट महसूस करेंगे. इस सप्ताह कोई नया परिवर्तन आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं. आपका व्यवहार परिवर्तन इस सप्ताह आपको बड़ा लाभ कर सकता है. आपकी विरोधी भी आपके व्यवहार को देखकर आपकी मुरीद बन सकते हैं. इस सप्ताह सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में किसी विशेष पद दायित्व को आपके लिए दिया जा सकता है, जिसे निभा पाने में आप सफल होंगे. इस सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से अच्छा रहने वाला है. आपका मन प्रसन्न रहेगा वह आप मनोरंजन की ओर अग्रसर होंगे. इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काफी धन खर्च कर सकते हैं। साथ ही यह सप्ताह परिवार और पार्टनर के साथ समय बीतने वाला है. इस सप्ताह आप अपने घर परिवार के साथ समय बिताएंगे.

कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

इस सप्ताह मादक पदार्थों का सेवन से बचें. कोई ना कोई विवाद आपके सामने इस सप्ताह आ सकता है. इस सप्ताह आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करके इन समस्याओं से बच सकते हैं. कुछ बातों को इग्नोर करना जीवन में बड़ी सफलता दिला सकता है. इस सप्ताह कन्या राशि वालों को अपने व्यवहार में परिवर्तन करना लाभकारी सिद्ध होगा. इस सप्ताह है आपको विवादों के चलते परेशान रह सकते हैं. हालांकि इसे आपका कोई बड़ा नुकसान होना संभव नहीं है, फिर भी आप मानसिक तौर से काफी परेशान रहेंगे. आप पारिवारिक समस्याओं से घिर सकते हैं. इस सप्ताह पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है जिस कारण बच्चों की पढ़ाई व कार्य क्षेत्र में आपको समस्या आएगी. वाहन आदि के खरीदने का मन बन सकता है, साथ ही प्रॉपर्टी आदि में भी बड़ा निवेश करने का विचार आप बना सकते हैं.

तुला साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

इस सप्ताह आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. वीकेंड पर आप अपने दोस्तों के साथ फुल इंजॉय करेंगे. इस सप्ताह वाणी को लेकर संयम बरतने की जरूरत है. यदि आप ऐसा कर पाने में सफल होते हैं तो आपके कई रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे. आपके अधिकारी वर्ग जो आपके व्यवहार से नाखुश हैं, वह आपके सपोर्ट में दिखाई देंगे. इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में भी आपका काम शानदार रहेगा, जिस कारण आपको पदोन्नति मिल सकती है. इस सप्ताह तुला राशि वालों को अपने खानपान पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, नहीं तो आप बड़े स्वास्थ्य संबंधी संकट में फंस सकते हैं. इस सप्ताह परिवार के साथ घर में किसी नए संबंध की चर्चा हो सकती है. घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे, परंतु भाई-भतीजे से कुछ बातों को लेकर मतभेद बन सकता है. इस सप्ताह पत्नी से मतभेद बढ़ने से निजी लाइफ में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा. उनके सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे. इस सप्ताह कोई पुराना रुका हुआ कार्य पूर्ण होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा. आप परिवार की सुख सुविधाओं के लिए वाहन आदि खरीद सकते हैं. परिवार में आपसी तालमेल अच्छा देखने को मिलेगा, जिस कारण घर में माहौल अच्छा रहेगा. आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान भी तैयार कर सकते हैं. प्रॉपर्टी आने में निवेश करने का मन भी बन सकता है. इस सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से घर में किसी व्यक्ति के जॉब लगने से परिवार में वातावरण सुखद रहेगा. साथ ही परिवार के साथ आप इस सप्ताह समय बिताएंगे, जिस कारण परिवार में माहौल अच्छा देखने को मिलेगा. वह आप भी परिवार के साथ यह सप्ताह बड़ा अच्छा बताने वाले हैं.

धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

यह सप्ताह धनु राशि वालों के लिए सामान्यतः ठीक रहने वाला है. परिवार में किसी मांगलिक कार्य के योग बनेंगे, जिस कारण घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा. वीकेंड पर आपको लंबी यात्रा आदि पर जाना पड़ सकता है, आपकी यात्रा सफल रहेगी. परिवार में आपसी मतभेद दूर होंगे, जिस कारण मन प्रसन्नता से भरा रहेगा. परिवार में किसी मांगलिक कार्य के योग बनेंगे, जिस कारण घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा. साथ ही सप्ताह किसी विशेष कार्य को लेकर आपको लंबी यात्रा आदि पर जाना पड़ सकता है, आपकी यात्रा सफल रहेगी। परिवार में आपसी मतभेद दूर होंगे, जिस कारण मन प्रसन्नता से भरा रहेगा.

मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

इस सप्ताह वाणी पर संयम रखना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, जिससे आप बहुत बड़े विवाद से बच सकते हैं. इस सप्ताह यात्रा आदि पर जाने के योग बन रहे हैं. इस सप्ताह राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपके दायरे में कुछ कमी नजर आएगी. इस सप्ताह मकर राशि वालों को अत्यधिक भाग दौड़ करने से कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इस सप्ताह किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास करना आपके लिए ठीक नहीं है, घाटा हो सकता है. इस सप्ताह किसी को बड़ी धनराशि उधार के रूप में देना विवाद का विषय बन सकता है. परिवार में महिलाओं का आपसी विवाद हो सकता है, जिस कारण परिवार के लोग और आप काफी परेशान नजर आएंगे. कार्यक्षेत्र में अत्यधिक भागदौड़ इस सप्ताह है आपके स्वास्थ्य को ज्यादा खराब कर सकती है. इस कारण आपको आराम की जरूरत है.

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

इस सप्ताह आप कार्यक्षेत्र में अत्यधिक व्यस्त रह सकते हैं, जिससे आपको अपनी निजी लाइफ में समय न दे पाने के कारण कुछ पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यधिक भागदौड़ वाला रहेगा, जिस कारण आप शारीरिक थकावट महसूस करेंगे। वह शरीर में आलस बना रहेगा. यात्रा आदि में आपको शारीरिक थकावट आदि से गुजरना पड़ सकता है. इस सप्ताह आप सामाजिक क्षेत्र में कुछ विरोध का सामना कर सकते हैं. इस सप्ताह अपनी निजी जिंदगी के लिए आप कोई बड़ा डिसीजन अपने लिए ले सकते हैं. सप्ताह के उतरते समय में किसी पुराने मित्र से मिलना होगा.

मीन साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

इस सप्ताह परिवार में आपसी सामंजस्य देखने को मिलेगा. पत्नी बच्चों के लिए इस सप्ताह आप खरीदारी कर सकते हैं. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा आदि पर जाने का विचार आपके मन में आ सकता है. इस सप्ताह अपने स्वभाव से आप सभी का मन मोह लेंगे. इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए कुछ भ्रम की स्थिति निर्मित होगी, जिस कारण आपका कोई बड़ा डिसीजन आपका विरोध में जा सकता है. जिससे आपकी मानहानि संभव है. इस सप्ताह आप कुछ नया करने का प्लान मन में बना सकते हैं, जिसमें आप अपने सहयोगी लोगों का सहयोग प्राप्त कर पाने में सफल होंगे.