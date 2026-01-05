Weekly Lucky Zodiacs: आज से शुरू हुआ नया सप्ताह इन राशियों के लिए रहेगा लकी, पढ़ें वीकली लकी राशियां

Weekly Lucky Zodiacs: जनवरी का नया सप्ताह आज से शुरू हो रहा है. यह सप्ताह 5 जनवरी से शुरू होकर 11 जनवरी के दिन समाप्त होगा. यह सप्ताह इन 5 राशियों का भाग्य चमकेगा और जीवन की समस्याओं का समाधान होगा.

मेष राशि (Aries)-

मेष राशि वालों के लिए जनवरी का नया सप्ताह शानदार साबित होगा. इस वीक आप अपने चाहने वाले से लव का इजहार कर सकते हैं. साथ ही इस वीक आपकी अर्थिक स्थिति पिछले समय से मुकाबले इस वीक बेहतर रहेगी. मंगलवार के दिन हनुमान की पूजा करें और लाल मसूर की दाल का दान करें.

वृषभ राशि (Taurus)-

वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी का नया वीक बेहतरीन साबित होगा. इस वीक आपकी मुश्किलों का हल निकल सकता है. बिजकेस में बढ़ोतरी होगी. किसी नए काम की सोच दिमाग में आ सकती है. यह सप्ताह आपके लिए शुभ है, रोके हुए कार्य भी पूरे होंगे.

कर्क राशि (Cancer)-

कर्क राशि वालों के लिए जनवरी का नया वीक लकी रहेगा. इस वीक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. वर्कप्लेस में आपके काम की सराहरा होगी. अपनी मेहनत रंग लगाएगी.क्रोध और अंहकार को अपने किसी भी रिश्ते के बीच ना आने दें.

कन्या राशि (Virgo)-

कन्या राशि वालों के लिए नया सप्ताह खुशियां लेकर आएगा. इस वीक आप बहुत ही प्रोडक्टीव रहेंगे. पैसा आता जाता रहेगा. लव पार्टनर के साथ रिश्तों में सुधार होगा, हेल्थ पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी. मां की सेहत का ख्याल रखें.

तुला राशि (Libra)-

तुला राशि वाले इस वीक अपने परिवार को समय दे सकते हैं. पैसा आएगा, धन का खर्च सोच समझ कर करें, फालतू खर्च से अपने आप को दूर रखें. हेल्थ का ख्याल रखें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)-

वृश्चिक राशि वालों के लिए नया सप्ताह शुभ रहेगा. इस वीक आप अपने अधूरे कार्यों को संभाल सकते हैं. लव रिलेशन में रिश्ते मजबूत होंगे. विदेश के ट्रिप की प्लैनिंग बन सकती है. स्टूडेंट्स को इस सप्ताह पढ़ाई पर अधिक धअयान देने की जरूरत है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता