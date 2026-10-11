Weekly Love Horoscope 12 to 18 October 2026: किन 7 राशियों को मिलेगा पार्टनर का प्यार, किसका होगा ब्रेकअप; पढ़िए साप्ताहिक लव राशिफल

Weekly Love Horoscope 12 to 18 October 2026: इस सप्ताह पति-पत्नी के साथ-साथ लव कपल की जिंदगी में बदलाव देखने को मिलेगा. सिंगल के लिए शादी के रिश्ते आ सकते हैं. आपके लिए अक्टूबर, 2026 का यह सप्ताह लव लाइफ, रोमांस और फैमली लाइफ के मामले में कैसा रहेगा? जानने के लिए पढ़िय साप्ताहिक लव राशिफल.

मेष साप्ताहिक लव राशिफल (Aries Weekly Love Horoscope)

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा. इस सप्ताह अपनी लव लाइफ में थोड़ा सा शांति रहेगा. यह सप्ताह निर्णायक है. किसी भी निर्णय पर पहुंचने की आवश्यकता है, इसका मतलब लव पार्टनर के साथ मिलकर निर्णय लेना ही होगा. इस सप्‍ताह प्रेम संबंध में बेचैनी अधिक रहेगी. अनबन के चलते आपसी प्रेम में खटास बढ़ सकती है. यह ध्यान देने की बात यहै कि वीकेंड तक स्थितियां बेहतर होती जाएगी और रोमांस भरपूर मिलेगा.

वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल (Taurus Weekly Love Horoscope)

आप अपने प्रेम संबंध को लेकर थोड़ा सा आलस्य भी कर सकते हैं या फिर जीवन में थकान भी महसूस हो सकती है. इस सप्ताह वृषभ राशि के जातक अपने लाइफ पार्टनर के साथ गृह सज्जा के लिए शॉपिंग मूड में भी जा सकते हैं. इस सप्ताह कपल के बीच आपसी प्रेम सुदृढ़ होता जाएगा. इस सप्ताह के अंत में थोड़ा सा संभलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है एवं सेहत में प्रतिकूल असर रह सकता है.

मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल (Gemini Weekly Love Horoscope)

सप्ताह के अंत में अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा बंधन महसूस कर सकते हैं. मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्‍ताह प्रेम संबंध में बेचैनी अधिक बढ़ती नजर आ रही है. आपसी दूरियां भी बढ़ सकती हैं. थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए क्योंकि किसी हानि की आशंका है.

कर्क साप्ताहिक लव राशिफल (Cancer Weekly Love Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए इस सप्‍ताह प्रेम संबंध में बेचैनी अधिक बढ़ती नजर आ रही है. कपल के बीच दूरियां भी बढ़ सकती हैं. सप्ताह के अंत में अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा बंधन महसूस कर सकते हैं. थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए क्योंकि किसी हानि की आशंका है.

सिंह साप्ताहिक लव राशिफल (Leo Weekly Love Horoscope)

आप अपने प्रेम संबंध को लेकर काफ़ी जागरूक रहेंगे एवं अपनी लव लाइफ़ में काफ़ी बिज़ी भी रहेंगे. इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में रौनक़ रहेगी. सिंह राशि वाले प्रेम संबंधों के मामले में अगर लापरवाही नहीं बरतेंगे तो जीवन में सुख सौहार्द की प्राप्ति होगी. यह सप्ताह आपके लिए शुभ सप्ताह है.

कन्या साप्ताहिक लव राशिफल (Virgo Weekly Love Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह प्रेम संबंधों के मामले में समय अनुकूल रहेगा. आप दोनों के बीच बेहतर अंडर्स्टैंडिंग बनती जाएगी एवं जीवन में खुशियां दस्तक देंगी. सप्ताह के अंत में आप अपने जीवन साथी के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे एवं मन काफी शांत रहेगा.

तुला साप्ताहिक लव राशिफल (Libra Weekly Love Horoscope)

तुला राशि वाले प्रेम संबंधों के मामले में बेचैनी अधिक महसूस करेंगे. सप्ताह के अंत में जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बनेंगे एवं आपसी प्रेम भी जागृत होगा. पुरानी यादें ताज़ा होंगी एवं मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम को सुदृढ़ बनाने के लिए आपको अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा. आप किसी बदलाव को लेकर भी काफी परेशान होते नजर आ रहे हैं.

वृश्चिक साप्ताहिक लव राशिफल (Scorpio Weekly Love Horoscope)

वृश्चिक राशि वाले इस सप्‍ताह प्रेम संबंध में सुखी रहेंगे. यह सप्ताह आपके प्रेम संबंध के लिए एक सुखद सप्ताह है. सप्ताह के अंत में आपके द्वारा किए गए प्रयास आपके भविष्य में सुख समृद्धि के संयोग बनाएंगे.

धनु साप्ताहिक लव राशिफल (Sagittarius Weekly Love Horoscope)

सप्ताह के अंत में भी वैसे तो ऊपरी तौर से सब अच्छा नज़र आएगा, लेकिन किसी बात को लेकर मन दुखी भी रह सकता है. धनु राशि वाले इस सप्‍ताह प्रेम संबंधों के मामले में अहं के टकराव से बचेंगे. इस सप्ताह आपकी लव लाइफ़ में कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं.

मकर दैनिक लव राशिफल (Capricorn Weekly Love Horoscope)

मकर राशि वालों के लिए इस सप्‍ताह प्रेम संबंधों में समय रोमांटिक बीतेगा. इस दौरान आपसी प्रेम सुदृढ़ होता जाएगा. सप्ताह के अंत में सुख समृद्धि के शुभ संयोग बन रहे हैं एवं आपसी प्रेम भी सुदृढ़ हो रहा है. आप में से कुछ एक के लिए विवाह के शुभ संयोग भी बन रहे हैं. पूरे सप्ताह लव लाइफ में सुखद स्थितियां बनी रहेंगी.

कुंभ दैनिक लव राशिफल (Aquarius Weekly Love Horoscope)

कुंभ राशि वालों की लव लाइफ़ में इस सप्‍ताह काफ़ी रौनक़ रहेगी एवं आपसी प्रेम भी सुदृढ़ होता जाएगा. मन प्रसन्न रहेगा एवं लव लाइफ रोमांटिक रहेगी। सप्ताह के अंत में किसी महिला की वजह से कुछ कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं. आप अपने जीवनसाथी एवं प्रियजनों के सानिध्य में सुखद समय व्यतीत करेंगे.

मीन दैनिक लव राशिफल (Pisces Weekly Love Horoscope)

इस सप्ताह के अंत में समय बदलेगा एवं जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बनेंगे और आपसी प्रेम सुदृढ़ होता जाएगा. इस सप्ताह आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का मन भी बना सकते हैं. मीन राशि वालों के लिए यह सप्‍ताह लव लाइफ के लिहाज से अच्छा नहीं रहेगा. प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा सा कठिनाई वाला हो सकता है. इस सप्‍ताह आपको थोड़ा कठिन समय से गुजरना पड़ सकता है, क्‍योंकि परिस्थितियां आपकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरेंगी.